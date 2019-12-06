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Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu

Nüfus cüzdanı ve ehliyet yenilemede son tarihin yaklaştığı ve ücretlere zam yapılacağı dedikodusunu duyan vatandaşlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti
 06 Aralık 2019 16:01
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Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu

Nüfus cüzdanı ve ehliyet yenilemede son tarihin yaklaştığı ve ücretlere zam yapılacağı dedikodusunu duyan vatandaşlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti.

"Nüfus cüzdanının değişim tarihi doluyor" ve "değişimlere yüzde 100 zam gelecek" şeklindeki söylentiyi duyan vatandaşlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti. Müdürlükte yoğunluğa neden olan vatandaşlar, son bir ay içerisindeki işlem sayısını ikiye katladı. Daha önceki aylarda günlük 150-250 nüfus cüzdanı değişimi yapılırken Kasım ayı itibariyle bu sayı günlük 500'e ulaştı. Yine aynı şekilde günlük 50-60 olan ehliyet değişimi sayısı 170'e ulaştı.

Nüfus cüzdanı değişimi için 22,5 TL, ehliyet için 15 TL ödenirken, vatandaşlar İl Nüfus Müdürlüğü önünde kurulan seyyar ödeme noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Merkez İlçe Nüfus Müdür Vekili Salih Yılmaz, "Bir iki aydan beri Nüfus Müdürlüğünde yoğun bir kalabalık var. Etrafta ceza olduğu söyleniyor. Herhangi bir cezai işlemimiz yoktur. 2022 yılına kadar nüfus cüzdanlarının süresi var. Ehliyetlerin de 2020'nin sonuna kadar süresi var. Bu dedikoduyu bir şekilde üretiyorlar. Hem vatandaşlar burada mağdur oluyor hem de kurumda aşırı yoğunluk oluşuyor" dedi.

Adıyaman'da 2019 yılının 11 ayında 112 bin 78 adet nüfus cüzdanı, 25 bin 922 adet ehliyet verildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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