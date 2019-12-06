Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor
Türk savunma sanayisi bünyesinde, 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipi geliştirildi
|06 Aralık 2019 16:20
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Türk savunma sanayisi bünyesinde, 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipi geliştirildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'Geliştirilen araçlar, mağara, meskun mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin minik yardımcıları olacaklar' dedi
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