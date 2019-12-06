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Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davası kararını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlerle ilgili davada, eski tuğgeneral Murat Soysal ile eski yarbay Hakan Çınar'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı
 06 Aralık 2019 16:27
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Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davası kararını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski tuğgeneral Murat Soysal ile eski yarbay Hakan Çınar'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Daire, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbe girişimi sırasındaki eylemlere ilişkin davada, Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal ile kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Eski tank tabur komutanı yarbay Metin Gültekin ile eski istihbarat astsubayı Osman Tutdu'ya, FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezaları ise bozuldu.

Bozma gerekçesinde, suçun icrasına başlanmasından sonra sanıkların katılma iradesini açıkça ortaya koyan hareketlerinin darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelik olduğuna karar veren Daire, Gültekin ve Tutdu'nun "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan değil "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan cezalandırılmaları gerektiğine hükmetti.

Sanıklardan İlhan Kayadibi hakkındaki beraat kararını da aynı gerekçelerle bozan Daire, Kayadibi'nin de "anayasayı ihlale teşebbüs suçuna yardım"dan cezalandırılmasını kararlaştırdı.

- Sözde sıkıyönetim komutanının eylemleri

Kararda, örgütün sözde sıkıyönetim direktifi konulu emir ve eklerinde Gaziantep ve Kilis illerinden sorumlu sıkıyönetim komutanı olarak sanık Soysal'ın isminin yer aldığı belirtildi.

Soysal'ın, darbe girişiminin yaşandığı gün öğle saatlerinde Kilis ve Antakya Hudut Alay Komutanlıklarındaki devir teslim törenleri nedeniyle Gaziantep dışında bulunduğu aktarılan kararda, sanığın olay gecesi sıkıyönetim direktifi konulu yazının kendisine telefonla bildirilmesinden sonra Kahramanmaraş ve Kilis İl Jandarma Komutanlıklarını arayarak direktifteki talimatların yerine getirilmesi emrini verdiği ifade edildi.

Kararda, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında kurmay başkanı olarak görevli sanık eski yarbay Hakan Çınar'ın da sözde sıkıyönetim direktifi konulu mesajı aldıktan sonra personeli çağırarak harekat merkezine geldiği ve direktifi okuduğu anlatıldı.

Çınar'ın şehrin önemli noktalarını harita üzerinden işaretleme yaptırarak iş bölümü yaptığına dikkat çekilen kararda, sözde direktifin alt birimlere sistemden iletilmesini sağladığı kaydedildi.

- Bozma gerekçeleri

"FETÖ üyeliği"nden aldığı hapis cezası bozulan dönemin tank tabur komutanı eski yarbay Metin Gültekin'in eylemlerinin de sıralandığı kararda, Gültekin'in darbe girişimi sırasında birlik komutanlarını mesaiye çağırdığı aktarıldı.

Kararda, sanıklardan Hakan Çınar'ın Gaziantep haritası üzerinde yaptığı işaretleme ve planlamalar sonucunda Şahinbey Belediyesi ile kaymakamlık bölgesinin Metin Gültekin'in taburu tarafından kontrol altına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Gültekin'in darbe girişiminin başarısız olacağına dair emarelerin ortaya çıkması üzerine rütbesiz personel ile rütbeli personelin bir kısmının istirahata çekilebileceğini bildirdiği ifade edilen kararda, sanığın eyleminin "FETÖ üyeliği" değil "anayasayı ihlale teşebbüs suçuna yardım etme"yi oluşturduğu vurgulandı.

- Beraat eden sanığın cezası da bozuldu

Kararda, beraat kararı bozulan ve olay gecesi harekat merkezi nöbetçisi sanık İlhan Kayadibi'nin, sanıklardan Çınar'ın emriyle, birlik komutanları ve personeli telefonla arayarak tugaya mesaiye çağırdığı, sözde sıkıyönetim direktifi mesajını tugaya bağlı birliklere ve şube müdürlüklerine sistem üzerinden gönderdiği anlatıldı.

Dairenin kararında, Kayadibi'nin tugay mutfağını arayarak Çınar'ın kumanya ve 3 bin ekmek yapımı konusundaki emrini ilettiği, böylece Kayadibi'nin eylemlerinin darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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