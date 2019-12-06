Diş hekimlerine saldıran şüpheli tutuklandı
|06 Aralık 2019 16:34
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Elazığ'da diş hekimlerine saldıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Fırat Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, muayene odasına giren şüpheli S.A. Diş Hekimi U.D. ile stajyer doktor S.A'ya saldırdı. Olayda her iki doktorda hafif yaralandı. Doktorlar, FÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli S.A. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada," 05.12.2019 günü saat 11:30 sıralarında ilimiz Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde
pratisyen diş hekimi olarak görev yapmakta iken saldırıya uğrayan U.D. isimli doktor ile B.B. isimli stajyer doktorun S.A. isimli şüpheli şahıs tarafından yaralanması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet savcısı tarafından verilen talimat üzerine kısa bir süre içerisinde yakalanan şahıs gözaltına alınmış, savcılığımızca alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır"denildi.
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