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Çöp atanlar kamerayla tespit edilecek

Bolu'da bazı vatandaşların çöplerini çöp konteynırlarının dışına atarak çevreyi kirletmesi üzerine Bolu Belediyesi harekete geçti.
 06 Aralık 2019 16:47
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Çöp atanlar kamerayla tespit edilecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldiğinden bu yana kentin çöp sorunu mücadele ettiğini belirterek bu konuda vatandaşlardan da daha duyarlı olmalarını istedi. Buna rağmen bazı kişilerin bilinçli olarak çöpleri konteyner dışına koyduklarını tespit etiklerini söyleyen Başkan Özcan, ilginç bir uygulama başlatacağını duyurdu.

ÇÖP ATANA KAMERALI TAKİP

Kentte tespit edilen çöp konteynırlarına kamera takılacağını dile getiren Özcan, "Geçtiğimiz aylarda 2 tane temizlik ambulansını devreye soktuk. Dolan çöp konteynırını hemen gidip alıyor. Biri güneyde, biri kuzeyde olmak üzere iki tane aracımız. Bu araçların bir tanesi 120 kilometre yol yapıyor. Bunun çok faydasını gördük. Ancak 31 tane değişik çöp konteynırının kenarına çöp bırakılmış. Üstelik konteynırlar boş. Burada kasıt var. Birileri provoke etmeye çalışıyor. Bu çok çirkin bir siyaset. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Bir de kasıtlı olmayanlar var. Bazen aileler çocuklarına çöp attırıyor ve çocuklar kapağı açamıyorlar. Kasıtlı yapanlara da şunu söylemek istiyorum; Bolu bizim evimiz. Kimler olduğunu biliyoruz. Birçok konteynırın yanına da kamera koyacağız. Bu kişileri de kamuoyuna sunacağız. Bunların kim olduğunu herkes görecek" diye konuştu.

Başkan Özcan, konteynır boşken çöpleri dışarıya bırakan kişilere para cezası uygulanacağını de belirtti.
DHA
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