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TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis Lokantası'yla ilgili haberlere kınama

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Meclis'teki ulaşım, yemek gibi konularda çıkan asılsız haberler, Gazi Meclisimizin ve milletvekillerimizin itibarını zedelemektedir"- "Milletimiz nezdinde siyaseti, siyasetçileri küçük düşüren, 'Milletvekilleri sanki hiçbir iş yapmıyorlar, yalnızca lüks arabalara biniyorlar, çeşit çeşit yemek yiyorlar' algısı oluşturan bu tür haberleri kınıyorum
 06 Aralık 2019 16:52
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TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis Lokantası'yla ilgili haberlere kınama

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'teki ulaşım, yemek gibi konularda çıkan asılsız haberlerin, Gazi Meclisin ve milletvekillerinin itibarını zedelediğini belirterek, "Milletimiz nezdinde siyaseti, siyasetçileri küçük düşüren, 'Milletvekilleri sanki hiçbir iş yapmıyorlar, yalnızca lüks arabalara biniyorlar, çeşit çeşit yemek yiyorlar' algısı oluşturan bu tür haberleri kınıyorum." dedi.

Turan, bir gazetede yer alan "Meclis'e 8 milyon liraya 8. lokanta yapılıyor" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu yıl açılışının 99. yıl dönümü kutlanılan TBMM'nin, milli iradenin tecelli ettiği yer olduğuna işaret eden Turan, Gazi Meclis'in bütün çalışmalarının, bu anlayış ve şuurla, milleti temsil ve millet adına hareket etmenin öneminin idraki içinde, açık ve şeffaf şekilde yapıldığını kaydetti.

Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ortalama 6 bin vatandaşın ziyaretçi olarak geldiği TBMM'nin, zaman zaman başka ülkelerden gelen misafirlere de ev sahipliği yaptığını bildiren Turan, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde verilen lokanta hizmetlerinden ücreti mukabilinde milletvekilleri ve personelimizin yanı sıra Meclisimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimiz ve basın mensuplarımız da yararlanmaktadır." ifadesini kullandı.

TBMM'nin, Türkiye'nin vitrini bir kurum olması dolayısıyla Meclis bünyesinde sosyal tesislerin sorunsuz ve tartışmalara yer vermeyecek şekilde, şeffaf ve kaliteli hizmet vermesinin önemine dikkati çeken Turan, "Bazı basın organlarında son günlerde Meclis'teki ulaşım, yemek gibi konularda çıkan asılsız haberler, Gazi Meclisimizin ve milletvekillerimizin itibarını zedelemektedir. Günde ortalama 6 bin ziyaretçiyle 5 binin üzerinde personelimizin ve milletvekillerimizin istifade ettiği, yemek hizmetlerinin verildiği lokantaların kar amacı güden ticari işletmeymiş gibi görülmesi ve bunun üzerinden bir dil geliştirilmesi, siyasi tarihimizde daha önceden de görülmüş amacı belli haberlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'te halen ortalama kapasiteleri 100-120 kişilik 7 restoran bulunduğunu, bu restoranlarda ziyaretçilerin yemek yediğini aktaran Turan, ziyaretçi yoğunluğundan dolayı kimi zaman milletvekilleri ve personelin buralardan yararlanmakta zorluk çektiğini dile getirdi.

Turan, bu durum üzerine TBMM İdari Teşkilatı tarafından, milletvekilleri ile misafirlerden gelen talep ve zorunlu ihtiyaç üzerine yeni bir restoranın yapımına karar verildiğini, bu kapsamda ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Konuyu bağlamından kopararak, 600 milletvekili için yeni bir restoran yapılıyormuş gibi haber yapmanın, basın ahlakına uymadığını vurgulayan Turan, bunun, aynı zamanda milletin göz bebeği TBMM'nin tarihine, ihtiramına ve itibarına açık bir suikast olduğunu belirtti.

Turan, "Milletimiz nezdinde siyaseti, siyasetçileri küçük düşüren, 'Milletvekilleri sanki hiçbir iş yapmıyorlar, yalnızca lüks arabalara biniyorlar, çeşit çeşit yemek yiyorlar.' algısı oluşturan bu tür haberleri kınıyorum. Siyaseti ve siyasetçileri haksız yere hedef göstermek, ancak siyaset dışı güçlere kapı aralamak isteyen darbeci, cuntacı yönetimlere özlem duyan çevrelerin işidir. Siyaseti devre dışı bırakarak, siyaseti toplum nezdinde itibarsızlaştırıp belirli çevrelere alan açma niyetlerinin boşa olduğunu ifade etmek isterim." açıklamasında bulundu.

"TBMM'nin itibarının, Türkiye'nin itibarı" olduğunun altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Kendi milletine ve ülkesine yönelik bu saldırgan, aşağılayıcı dil kabul edilemez. Çünkü TBMM millet iradesinin tecelligahıdır. TBMM demek millet demektir. TBMM'nin ihtiramına halel geldikten sonra geriye demokrasimiz ve sistemimiz adına bir şey kalmaz. Benzer haberleri yapan muhabir arkadaşlarımızın parlamento muhabiri olduklarını unutarak, alenen milletvekillerini tahkir ve tezyif edici benzer bir dil kullanması dikkatlerden kaçmamaktadır.

Bu tür haberler yoluyla vesayet odaklarına gizliden el sallayanları, kullandıkları dil ve üslup nedeniyle en sert şekilde tekrar kınadığımızı belirtiyorum. TBMM'de haber niteliği taşıyan gelişmelerin halkımıza ve kamuoyuna daha özenli bir şekilde aktarılması için bütün basın mensuplarımızla iş birliği içinde olacağımızı saygıyla duyururuz."
Anadolu Ajansı
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