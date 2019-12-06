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Ergenekon davası hakimi Çalmuk'un tutukluluğuna devam kararı

Tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi
 06 Aralık 2019 16:56
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Ergenekon davası hakimi Çalmuk'un tutukluluğuna devam kararı

Ergenekon davasının hakimlerinden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk katıldı. Davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ile Hurşit Tolon'u avukat İlkay Sezer temsil etti. Müdahil eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek ise duruşmanın öğleden sonraki oturumuna katıldı.

Sanık Çalmuk'un avukatının gelmediği ve mazeret dilekçesi sunduğu duruşmada, gelen belgeler okundu.

Savunması sorulan Çalmuk, avukatı olmadığı için savunma yapmayacağını belirterek, "Avukatımın iki eli kanda da olsa gelmesi gerekirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre savunma yapamam. Barodan avukat tayin edilmesini ve duruşmanın öğleden sonra yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Müdahil avukatlarından İlkay Sezer, duruşmanın öğleden sonraki oturumuna başka işleri olması nedeniyle katılamayacağını belirterek, "Dosyada eksik kısımlar tamamlanmıştır. Yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini talep ederiz." diye konuştu.

- "Ergenekon olmasaydı 15 Temmuz da olmazdı"

Mahkeme heyeti, sanık Çalmuk'un avukatının olmaması nedeniyle yeni avukat tayini için İstanbul Barosu ile iletişim kurulmasına ve Çalmuk'un savunmasının tayin edilen yeni avukatıyla birlikte alınabilmesi için duruşmanın öğleden sonra yapılmasına hükmetti.

Duruşmanın öğleden sonraki kısmında yeni avukatı hazır bulunan ve savunması sorulan sanık Çalmuk, 41 aydır "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklu bulunduğunu anlatarak, "Tüm deliler toplandı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Aynı oturuma katılan müdahillerden Dursun Çiçek, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un 2010-2014 yılları arasında Ergenekon davası kapsamında görev başındayken sanık yapıldığını belirterek, "Şemdin Sakık iki gün boyunca tanıklık yaptı. Ergenekon 15 Temmuz'a hazırlıktı. Ergenekon olmasaydı 15 Temmuz da olmazdı." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un bu halinin devamına hükmeden heyet, sanıktan elde edilen ancak imajları alınamayan dijital materyallerin bilirkişiye gönderilmesine ve bununla ilgili rapor alınmasına karar verdi.

Bilirkişi raporu geldikten sonra dosyanın mütalaasını hazırlaması için İstanbul cumhuriyet savcısına gönderilmesine yönelik hüküm kuran heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Hüsnü Çalmuk'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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