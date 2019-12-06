Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|06 Aralık 2019 17:34
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7540
|5,7550
|5,7640
|5,7650
|Avro
|6,3900
|6,3910
|6,3840
|6,3850
|Sterlin
|7,5260
|7,5640
|7,5420
|7,5800
|İsviçre Frangı
|5,7960
|5,8240
|5,8030
|5,8320
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7250
|5,7850
|5,7300
|5,7900
|Avro
|6,3450
|6,4150
|6,3400
|6,4100
|Sterlin
|7,4850
|7,6390
|7,4790
|7,6340
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