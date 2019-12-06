'Kriz, battı, bitti' diyenlerin hüsrana uğradığı bir dönemi geride bırakıyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu şu demek, 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığı bir dönem, 'kriz, battı, bitti' diyenlerin de hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz
|06 Aralık 2019 17:35
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu şu demek, 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığı bir dönem, 'kriz, battı, bitti' diyenlerin de hüsrana uğradığı bir dönemi artık geride bırakıyoruz."
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