'Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır'
Bakan Akar: Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır
|06 Aralık 2019 17:48
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Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı."
"Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız"
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