Nüfustaki işlemlerde zam olacağı haberlerine açıklama		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Kaymakam, köydeki öğrencinin hayalini gerçekleştirdi		 
Halkbank'tan 'ABD'deki dava' ile ilgili açıklama		 
Teröristten, Bakan Akar ve Soylu'ya suikast için keşif itirafı		 
Kız arkadaşını tekme tokat böyle dövdü Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun evinden ceset çıktı Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halkbank'tan 'ABD'deki dava' ile ilgili açıklama

Halkbank: (ABD'de devam eden mahkemeye bankanın hususi katılım talebinin reddedilmesi) Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır
 06 Aralık 2019 18:06
Yazdır
Halkbank'tan 'ABD'deki dava' ile ilgili açıklama

Halkbank, ABD'de devam eden mahkemeye bankanın hususi katılım talebinin reddedilmesine ilişkin, "Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır." açıklamasında bulundu.

Halkbank, ABD New York Güney Bölge Savcılığı tarafından banka hakkında açılan davanın bir yetki aşımı olmasına rağmen, şahsi yargı yetkisi bulunmayan ABD mahkemesinin, bankanın hususi katılım talebini reddetmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bankanın müşterilerinin, yatırımcılarının ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konunun açıklanmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, ABD'deki emsal davalarda "yargı yetkisi" ve "hakimin reddi" gibi eşik niteliğindeki konulara esasa girilmeden itiraz edilebilmesi için hususi katılıma izin verilmesinin geçerli bir uygulama olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır. Savcılığın temyiz süreci devam eden bir diğer davadaki geçerliliği tartışmalı delil ve tanıklar üzerinden geliştirdiği iddialara karşı, bankamız, ABD içinde hiçbir şube ve fiziki operasyonu bulunmadığından, ABD mahkemelerinin bankamız üzerinde yargı yetkisi olmadığını savunma hakkının verilmesini istemektedir. Eşik niteliğindeki bu konuların öncelikli olarak çözülmesi, yargı sürecinde zaman, emek ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Bankamız, mahkemenin yargı yetkisine itiraz ederek bu haksız davayı en baştan çözüme götürmeyi amaçlamaktadır.

Hususi katılım talebimizin bir diğer gerekçesi de hakimin reddi talebidir. Mevcut hakimin gerek mahkemede gerekse mahkeme salonu dışında yaptığı açıklamaların, iddianameye ilişkin kilit olgusal ve hukuki konulardaki tarafsızlığına gölge düşürdüğü gözlemlenmektedir. Mevcut hakimin davaya başkanlık etmeye devam etmesi, mahkemenin tarafsızlığının da sorgulanmasına neden olacaktır."

- "Bankamız, faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürecek"

Halkbank'ın ABD yaptırımlarını ihlal etmediği ifade edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Banka nezdinde yaklaşık bir yıl süren incelemeler sonucunda bankanın iddia olunduğu gibi herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde yer almadığı, ABD'nin yaptırım kurallarını ihlal etmediği ve dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı daha önce kanıtlarıyla birlikte ortaya konmuştur.

Türkiye ekonomisindeki hayati rolünü seksen yılı aşkın bir süredir gururla sürdüren bankamızın, kurumsal sorumluluklarının bilinciyle, ülke ekonomisinin kalkınmasına destek vermeye devam edeceğini ve faaliyetlerini tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
En fazla icra dosyası emlak alanında açılmış
06 Aralık 2019 11:07		 Gıdada fiyat oyunu son bulacak
06 Aralık 2019 07:56
THY'den yeni bir şehre daha sefere başlıyor
05 Aralık 2019 18:51		 'Termik santraller için 2 milyar dolar gerekli'
05 Aralık 2019 09:05
En çok bankalar kar etti
05 Aralık 2019 07:20		 Ayak direyen patronlardan işçilere 'filtre' tehdidi
05 Aralık 2019 06:50
TMSF yönetimindeki Koza Altın, vergisi sıralamasında 15 basamak yükseldi
04 Aralık 2019 11:31		 Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
04 Aralık 2019 10:19
Kasım ayının zam şampiyonu domates
03 Aralık 2019 11:10		 AnadoluJet'ten yurt içi uçuşlarında yüzde 40 indirim
03 Aralık 2019 10:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:35 - Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı18:23 - Ak Partili Çelik'ten, ARD'nin Atatürk yayınına tepki18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:19 - Nüfustaki işlemlerde zam olacağı haberlerine açıklama18:16 - Kaymakam, köydeki öğrencinin hayalini gerçekleştirdi18:15 - Askeri kamuflajları gelinlik ve damatlıkları oldu18:10 - Ceren'in katil zanlısı açık cezaevine 'iyi hal' raporuyla geçmiş18:06 - Halkbank'tan 'ABD'deki dava' ile ilgili açıklama17:53 - Hazine nakit dengesi 7,9 milyar TL fazla verdi17:48 - 'Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır'
17:39 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:35 - 'Kriz, battı, bitti' diyenlerin hüsrana uğradığı bir dönemi geride bırakıyoruz'17:34 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:28 - Uzmanlar, Doğu Akdeniz'de üstünlüğün Türkiye'ye geçtiği görüşünde17:21 - Motosikletli kurye, işe girdiği gün trafik kazasında öldü17:10 - Dışişleri, FETÖ'den ihraç edilen personel sayısını açıkladı17:06 - Teröristten, Bakan Akar ve Soylu'ya suikast için keşif itirafı17:00 - 'Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33'üncü sıraya yükseldi'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Trol savcı açığa alındı
Uyarılarımız dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vadideki zambak 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 3
şekerpare 3
hiç uğraşamam 1
akıllı 2
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
sahte peygamber 3
idam cezası 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam