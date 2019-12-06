Askeri kamuflajları gelinlik ve damatlıkları oldu

PROJE OKULUNDAKİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN, GÖREVİNDEN AYRILMAK İSTERSE NASIL İŞLEM YAPILIR? Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma" başlıklı 15. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yönetici ve öğretmenler istemeleri halinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler." hükümlerine göre, ayrılmak isteyen öğretmen ve yöneticilerin bir takvime bağlı kalmaksızın geçişlerinin yapılması gerekmektedir.