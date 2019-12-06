Ak Partili Çelik'ten, ARD'nin Atatürk yayınına tepki
|06 Aralık 2019 18:23
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklama yapıyor.
Çelik'in açıklamalarından satır başları;
Almanya'da ARD televizyonu Atatürk'e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk'ü Hitler'e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz.
O yapılan yayının kesinlikle basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gereğinin yapılması için ilgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Oradaki vatandaşlarımız da gereken tepkiyi göstermektedir.
Bu yayının temel değerlerimize yönelik tezahür etmemesi gerekir.
Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor.
Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk'ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir.
GÜNGÖREN'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Hepimizi üzen bir olay yaşandı. Güngören belediyesinde bir başkan yardımcısının çirkin bir davranışı oldu. Bu çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür.
Enese sesleniyorum gözlerinden öpüyoruz seninle beraberiz sana yapılan çirkin davranışı kabul etmiyoruz bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır.
Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliğinin devam etmesini de uygun bulmuyoruz.
CEREN AÇIKLAMASI
Ceren'in, bugün doğum günüymüş. "Doğum günümü kutlayın, çiçek göndermeyin, ama kutlayın" demiş. Ceren'in bu vasiyetine uyarak bir kere daha doğum gününü kutluyoruz. Sözün bittiği yer denilebilecek bir noktadır burası.
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