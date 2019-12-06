'İlaç yolsuzluğu' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti
|06 Aralık 2019 18:56
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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hasta olmayan kişilere farklı tanılar konulup, piyasa değeri yüksek olan ilaçlar yazıldığı, para karşılığı sağlık raporu verildiği ve bu şekilde SGK'yı 5 milyon TL'den fazla zarara uğrattığını belirlediği şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmasında, 49 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 31'i tutuklanırken, gözaltında 3 gün tutulan ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtilen Güven Y., dün, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Güven Y., serbest bırakıldıktan sonra Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi Ekin Sokak'taki evine gitti. Tek katlı evinin yanındaki kömürlüğe geçen Güven Y., iddiaya göre, burada kendisini iple tavana astı. Bir sür sonra yakınları Güven Y.'yi iple asılı halde hareketsiz bulunca durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Güven Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
'BEN SUÇSUZUM, GURURUMLA ÖLÜYORUM' YAZILI NOT BULUNDU
Polis ekiplerince yapılan incelemede Güven Y.'nin üzerine 'Ben suçsuzum. Bugüne kadar onurum ve gururumla yaşadım. Gururumla ölüyorum' yazılı not bulunduğu öğrenildi. Güven Y.'nin cesedi, savcılığın incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama
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