Sahil Güvenlik Komutanlığı: Bir haftada 698 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 698 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi
|06 Aralık 2019 19:15
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Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 698 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 29 Kasım- 5 Aralık tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 23 olayda 698 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.
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