Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Ak Partili Çelik'ten 'kıdem tazminatı' açıklaması		 
Nüfustaki işlemlerde zam olacağı haberlerine açıklama		 
Kaymakam, köydeki öğrencinin hayalini gerçekleştirdi		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun evinden ceset çıktı Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul koridorunda korku dolu anlar

Bayrampaşa'da okulda arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula kurusıkı tabancayla gelerek, aynı öğrencilerle yine kavga etti. Öğretmen ve öğrencilerin ayırma çabaları sırasında kurusıkı tabancayla bir el ateş eden genç, mobil okul timleri tarafından yakalanırken, yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı
 06 Aralık 2019 19:19
Yazdır
Okul koridorunda korku dolu anlar

Olay, 25 Ekim günü Bayrampaşa Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde okulda bulunan öğretmenler kavga eden grubu sakinleştirerek ayırdı.

Öğrencilerden biri kurusıkı tabancayla gelerek yine kavga etti

Lise öğrencilerinin arasındaki yaşanan kavganın ertesi günü öğrencilerden birisi kurusıkı silahla okula geldi. Teneffüs zili çaldıktan sonra öğretmenin sınıftan çıkmasıyla birlikte ayın grupla yine kavga etti. Bağrışma seslerini duyan öğrenciler ve bir öğretmen sınıftan çıkarak kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Okul koridorunda kurusıkı tabancayla bir el ateş etti

Öğrencilerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, yere düşen öğrenci, belindeki kurusıkı tabancıyı eline alarak bir el okul koridorunda ateş etti. Silahın patlaması üzerine öğrenciler panik içinde sağa sola kaçıştı.

Eli silahlı öğrenci Mobil Okul Timleri tarafından gözaltına alındı

Eli silahlı öğrenci koridorda gezerek tekrar sınıfa girmeye çalışırken, öğretmeni ise onu sakinleştirmek için uğraştı. Bu sırada sınıftaki kavgaya karışan öğrenciler ise çıkmak istediği, fakat arkadaşları kapının önünde adeta barikat kurarak müsaade etmedi. Öğretmeninin uyarılarını dikkate almayan eli silahlı öğrenci ise tekrar sınıfa girmek istedi. Tam bu sırada koridora gelen mobil okul timleri öğrenciyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Okul koridorundaki korku dolu anlar kamerada

Okuduğu okula silahla gelen öğrenci elindeki kurusıkı silah ile koridorda terör estirdiği o anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden grubu öğretmenler ve öğrencilerin ayırmaya çalıştığı, o esnada ise yere düşen öğrencinin eline silahı alarak ateş ettiği ve daha sonra sınıfa girmeye çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandığı görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı
06 Aralık 2019 19:08		 'İlaç yolsuzluğu' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti
06 Aralık 2019 18:56
Ceren'in katil zanlısı açık cezaevine 'iyi hal' raporuyla geçmiş
06 Aralık 2019 18:10		 Motosikletli kurye, işe girdiği gün trafik kazasında öldü
06 Aralık 2019 17:21
Diş hekimlerine saldıran şüpheli tutuklandı
06 Aralık 2019 16:34		 Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama
06 Aralık 2019 16:11
Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada
06 Aralık 2019 15:50		 CTE'den Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama
06 Aralık 2019 15:46
Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu
06 Aralık 2019 15:36		 Sulama kanalına düşen avukatın cansız bedenine ulaşıldı
06 Aralık 2019 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:15 - Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem20:10 - FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 16 sanığa hapis cezası20:03 - 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı19:57 - 'Kriz diyenlerin hüsrana uğradığı dönemi artık geride bırakıyoruz '19:49 - Meteorolojiden iki bölgeye sağanak uyarısı19:43 - Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi19:39 - Emniyet ile Meteoroloji arasında veri paylaşımı protokolü19:31 - Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması19:29 - Limonun fiyatı üreticiyi sevindirdi19:19 - Okul koridorunda korku dolu anlar
19:15 - Sahil Güvenlik Komutanlığı: Bir haftada 698 düzensiz göçmen yakalandı19:08 - 'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı18:56 - 'İlaç yolsuzluğu' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti18:44 - Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu18:35 - Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı18:23 - Ak Partili Çelik'ten 'kıdem tazminatı' açıklaması18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:19 - Nüfustaki işlemlerde zam olacağı haberlerine açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Uyarılarımız dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
Trol savcı açığa alındı
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı 2
tavla 2
yanlış okumalar 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 3
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
idam cezası 1
mit 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
Kernel32 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam