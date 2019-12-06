84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
|06 Aralık 2019 20:03
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Giresun'un Espiye ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 öğrenci tedavi altına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 118 öğrencinin öğrenim gördüğü Ericek İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki 84 öğrencide, taşımalı eğitim yemek hizmeti kapsamında yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesinin tespit edildiği belirtildi.
Öğrencilerin Espiye Devlet Hastanesine intikali için gerekli yönlendirmelerin yapıldığı anlatılan açıklamada, "Öğrencilerimize sevk edildikleri hastanede serum tedavisi uygulanmıştır. Çocuklarımızın genel durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte müşahede altında tutulmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Tedavi amacıyla 11 öğrencinin Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirilen açıklamada, Espiye Devlet Hastanesindeki öğrencilerden 9'unda karın ağrısı, 6'sında kusma, 1'inde de ishal şikayeti görüldüğü belirtildi. Diğer öğrencilerde ise önemli bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.
Açıklamada, yemek ve su numunelerinin analiz için laboratuvarlara gönderildiği, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
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