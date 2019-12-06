'Kriz diyenlerin hüsrana uğradığı dönemi artık geride bırakıyoruz '		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması		 
Okul koridorunda korku dolu anlar		 
Ak Partili Çelik'ten 'kıdem tazminatı' açıklaması		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun evinden ceset çıktı Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 06 Aralık 2019 20:15
Yazdır
Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.54'te, merkez üssü Ağrı'nın Tutak ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 9,37 kilometre olan sarsıntı, ilçede hissedilmedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
06 Aralık 2019 20:03		 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi
06 Aralık 2019 19:43
Limonun fiyatı üreticiyi sevindirdi
06 Aralık 2019 19:29		 Çöp atanlar kamerayla tespit edilecek
06 Aralık 2019 16:47
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı 2020 sonunda bitecek
06 Aralık 2019 15:03		 Meteorolojiden yarın için buzlanma ve don uyarısı
06 Aralık 2019 13:34
Tatil cennetinde deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu
06 Aralık 2019 13:30		 Halfeti'nin simgesi karagül daha çok kişiye ulaşacak
05 Aralık 2019 22:30
Tarihi İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü
05 Aralık 2019 21:54		 Şanlıurfa'da ulaşıma kar engeli
05 Aralık 2019 21:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:50 - CHP'den Alman ARD'nin Atatürk ile ilgili yayınına kınama21:42 - Van'da terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı21:31 - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi yakalandı21:23 - TBMM Başkanı Şentop, Fetih Müzesi'ni gezdi20:59 - Kış hastalıklarından korunmak için beslenme şart20:53 - Şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı20:50 - Burdur'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama20:45 - AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu20:40 - Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı20:31 - Marmaray'ın önünden kaçan tavşan kameraya yakalandı
20:25 - Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama20:21 - Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu20:15 - Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem20:10 - FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 16 sanığa hapis cezası20:03 - 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı19:57 - 'Kriz diyenlerin hüsrana uğradığı dönemi artık geride bırakıyoruz '19:49 - Meteorolojiden iki bölgeye sağanak uyarısı19:43 - Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Uyarılarımız dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Trol savcı açığa alındı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mit 1
nerelisin 1
kara bulut gibi dolaşmak 1
Kernel32 1
idam cezası 1
Tanrı türkü korusun 2
hiç uğraşamam 1
şekerpare 2
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 3
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam