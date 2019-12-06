'Kriz diyenlerin hüsrana uğradığı dönemi artık geride bırakıyoruz '		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması		 
Okul koridorunda korku dolu anlar		 
Ak Partili Çelik'ten 'kıdem tazminatı' açıklaması		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun evinden ceset çıktı Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Tuzla'da "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler tarafından şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 kişiden ikisi tutuklandı.
 06 Aralık 2019 20:53
Yazdır
Şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Tuzla'da "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler tarafından şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da görev yapan bekçiler, 22 Kasım'da Tersaneler Caddesi'nde, kendilerini fark ederek duran ve içinde 3 kişinin bulunduğu araçta arama yaptı. "Yakalamalı-hacizli" olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 21,44 gram metamfetamin olduğu düşünülen madde bulundu.

Şüphelilerden kendini Samet D. olarak tanıtan kişinin Selçuk D. olduğu ve "basit yaralama", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma", "silahla tehdit, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" olmak üzere 13 suçtan arandığı, ayrıca hakkında 16 bin 800 lira kesinleşmiş ceza olduğu belirlendi. Araçtaki Hasan M'nin "kullanmak için uyuşturucu temin etmek" suçundan 9, Burak B'nin ise "parada sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 9 kaydının bulunduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerden Burak B'nin silah ticaretiyle uğraştığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca sürgüsü, 1 namlu temizleyici, 2 rulo halinde alüminyum folyo, 14 koli silah yapımında kullanılan kimyasal madde, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Selçuk D, Hasan M. ve Burak B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Burak B, serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okul koridorunda korku dolu anlar
06 Aralık 2019 19:19		 'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı
06 Aralık 2019 19:08
'İlaç yolsuzluğu' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti
06 Aralık 2019 18:56		 Ceren'in katil zanlısı açık cezaevine 'iyi hal' raporuyla geçmiş
06 Aralık 2019 18:10
Motosikletli kurye, işe girdiği gün trafik kazasında öldü
06 Aralık 2019 17:21		 Diş hekimlerine saldıran şüpheli tutuklandı
06 Aralık 2019 16:34
Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama
06 Aralık 2019 16:11		 Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada
06 Aralık 2019 15:50
CTE'den Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama
06 Aralık 2019 15:46		 Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu
06 Aralık 2019 15:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:50 - CHP'den Alman ARD'nin Atatürk ile ilgili yayınına kınama21:42 - Van'da terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı21:31 - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi yakalandı21:23 - TBMM Başkanı Şentop, Fetih Müzesi'ni gezdi20:59 - Kış hastalıklarından korunmak için beslenme şart20:53 - Şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı20:50 - Burdur'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama20:45 - AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu20:40 - Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı20:31 - Marmaray'ın önünden kaçan tavşan kameraya yakalandı
20:25 - Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama20:21 - Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu20:15 - Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem20:10 - FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 16 sanığa hapis cezası20:03 - 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı19:57 - 'Kriz diyenlerin hüsrana uğradığı dönemi artık geride bırakıyoruz '19:49 - Meteorolojiden iki bölgeye sağanak uyarısı19:43 - Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Uyarılarımız dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Trol savcı açığa alındı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavla 2
grup şamata 1
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 3
mit 1
nerelisin 1
Kernel32 1
idam cezası 1
vermidon 1
hiç uğraşamam 1
sosyal deney 1
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam