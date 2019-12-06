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Van'da terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.
 06 Aralık 2019 21:42
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Van'da terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi'nde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik 8 ayrı adreste cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla 6 Aralık 2019 tarihinde Kıran Şehit Jandarma Er Bülent İlhan operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon esnasında, PKK/KCK terör örgütü üyesi iken, İran ülkesinde 2011 yılında etkisiz hale getirilen 1 BTÖ mensubuna ait üzerinde terör örgütünü simgeleyen mezar taşı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilerek, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla mezar taşı yıkılmış olup, bahse konu mezar taşını yaptıran 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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