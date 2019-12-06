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CHP'den Alman ARD'nin Atatürk ile ilgili yayınına kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Alman ARD Televizyonu'nda yayımlanan habere ilişkin, "Partimizin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan bu yayını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın tamamen hilaf-ı hakikattir, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden bir yayındır." dedi.
 06 Aralık 2019 21:50
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CHP'den Alman ARD'nin Atatürk ile ilgili yayınına kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Alman ARD Televizyonu'nda yayımlanan habere ilişkin, "Partimizin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan bu yayını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın tamamen hilaf-ı hakikattir, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden bir yayındır." dedi.

Öztrak, yaptığı açıklamada, Alman ARD Televizyonu'nda, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili son derece çirkin bir yayın yapıldığını belirtti.

"Partimizin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan bu yayını şiddetle kınıyoruz." diyen Öztrak, "Bu yayın tamamen hilaf-ı hakikattir. Bu yayın ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden bir yayındır." ifadesini kullandı.

CHP'nin Almanya'daki birliklerinin bu yayına çok şiddetli tepki gösterdiğini belirten Öztrak, bu tepkilerin süreceğini bildirdi.

ARD Televizyonu'nun devlet televizyonu olmasının bu konuyu çok daha ciddi boyutlara taşıdığına işaret eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu konuda bir açıklama yapmıştır. Ama Dışişleri Bakanlığımızdan bakan seviyesinde Alman devlet televizyonunda yapılan bu yayınla ilgili doyurucu hiçbir açıklama, tepki gösterilmemiştir. Bu tepkinin bir an önce gösterilmesini bekliyoruz."

Ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakikatle bağdaşmayan bu tür suçlamalarda bulunmanın, kimsenin haddi ve hakkı olmadığını vurgulayan Öztrak, "Bu densizliği şiddetle CHP olarak kınıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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