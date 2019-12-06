Türkiye'den Fransa'ya 'insan haklarına uy' çağrısı
|06 Aralık 2019 22:03
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Dışişleri Bakanlığı, "Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır" dedi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, NATO müttefikimiz Fransa'nın istikrar ve güvenliğinin, Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bakımından arz ettiği önemi de dikkate alarak, dün (5 Aralık) Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır.
Önümüzdeki dönemde de devam etme ihtimali bulunan gösterilere yönelik olarak Fransız Hükümeti'ne, Avrupa ve evrensel insan hakları normlarına uygun hareket etme çağrısında bulunuyoruz.
Öte yandan, dünkü gösterileri dünyaya duyurmak için görev yapmaya çalışan, aralarında bir Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz. Fransız resmi makamlarının bu konuda herhangi bir özür açıklaması yapmamış olmaları da durumun vahametini artırmaktadır" denildi.
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