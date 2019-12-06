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Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk uçuş testini gerçekleştirdi

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ilk uçuş testinde 16 dakika havada kaldı
 06 Aralık 2019 22:05
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Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk uçuş testini gerçekleştirdi

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuş testini yaptı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Bayraktar AKINCI'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

Yerli ve milli imkanlarla Baykar Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA, 1 Eylül 2019'da ilk motor testini gerçekleştirdi.

İlk motor çalıştırmasının ardından gerçekleştirilen testlerin de başarıyla tamamlanmasıyla Bayraktar Akıncı TİHA ilk uçuş testi için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığına intikal etti. Burada icra edilen taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte Bayraktar Akıncı TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve saat 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla icra etti.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar AKINCI TİHA stratejik görevler icra edecek.

- 24 saat havada kalacak

24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5,5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 adet 450 beygir gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 beygir ve 2x200 beygir güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.

- Milli mühimmatlar kullanacak

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak.

Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Bayraktar Akıncı TİHA, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek.

F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, burun kısmında bulunacak milli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olacak. Kanat altında taşıyacağı yerli ve milli hava-hava mühimmatlarıyla harekat icra edebilecek.

- Gelişmiş yapay zeka

Bünyesinde EO/IR kamera, ASELSAN tarafından milli olarak üretilen AESA radarı, görüş hattı ötesi (uydu) bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı, gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Ayrıca bulundurduğu 3 adet yapay zeka bilgisayarı vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek.

Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemi'ne ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zeka sistemi, Bayraktar Akıncı'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

- Yüksek durumsal farkındalık

Milli olarak geliştirilen AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.
Anadolu Ajansı
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