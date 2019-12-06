Öğretmen fark etti baba gözaltına alındı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. gözaltına alındı.
|06 Aralık 2019 22:47
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İlçedeki bir lisenin son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., bugün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü. Öğretmenine öz babası S.Ş'nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.'yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.'yi iş yerinde gözaltına aldı. 2 yıldır istismara uğradığını iddia eden Z.Ş., babasının aynı şekilde kardeşi S.Ş.'ye de aynı şeyleri yaptığını öğrenince durumu anlatmaya karar verdiğini söyledi. İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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