Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.
|06 Aralık 2019 22:58
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.
Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada partililerle bir araya geldi.
Ardından Ağrı Valiliğine geçen Albayrak, burada Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Süleyman Elban'la makamında bir süre görüştü.
Bakan Albayrak, daha sonra Ağrı Belediyesindeki törende yeni alınan araçlar için kurdele kesti, araçları inceledi.
Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı da makamında ziyaret eden Albayrak, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Albayrak'ın programları basına kapalı gerçekleşti.
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