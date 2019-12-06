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TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için üretilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde nano teknoloji kamuflajların çalan 3 hırsız tutuklanırken, 3 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 06 Aralık 2019 23:16
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TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için üretilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde nano teknoloji kamuflajların çalan 3 hırsız tutuklanırken, 3 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. .

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan bir iş yerinde TSK için özel olarak üretilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde olan nano teknoloji kamuflaj kumaşın Malatya'da bir işyerine teslim edilmek üzere alınmasının ardından teslim edilmediği ihbar edildi. Teslim edilmesi gereken malzemelerin özelliği ve başka kişi ve grupların eline geçme tehlikesi sebebiyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özel bir ekip oluşturularak harekete geçildi. İş yerinden malzemeleri alarak kayıplara karışan hırsızları araştırmaya başlayan ekipler, belgelerin tamamının sahte olduğunu ve bu şüphelilerin "Finansör, meydancı, şoför, sahte belge oluşturucu" şeklinde teşkilatlanan bir suç örgütü olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için adeta zamanla yarışan ekipler, şüphelilerin mazot aldığı akaryakıt istasyonunu belirledi. Benzer suçlardan birçok sabıkası bulunan İ.K., A.K., O.K., B.K., T.K. ve Ç.B. isimli şahıslar tarafından dört farklı çekici ve dorse ile sahte kimlik belgeleri kullanıldığı tespit edildi.

6 şüpheli malzemelerle birlikte yakalandı

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, Osmangazi ve Görükle mahallelerinde 6 şüpheliyi çalınan malzemelerle birlikte özaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin cezaevi firarisi olmak üzere bir çok suçtan arandıkları öğrenildi. Ayrıca şahısları sorgulayan jandarma ekipleri, 3 Aralık günü Eskişehir'de üretilerek Adana'da bir iş yerine teslim edilmek üzere bekleyen piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan kombi makinası ve ünitelerini de aynı yöntemle çaldıklarını ve İstanbul'da sattıklarını belirledi. Toplam 2 milyon liralık malzeme çalan 6 hırsız adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge İstihbarat ekiplerince yaklaşık 2 milyon liralık malzeme çalan 6 şüpheli sorgulanmak üzere, çalınan malzemeler ile birlikte karakola götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ç.B. A.K. ve C.C. tutuklanırken O.K. T.K. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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