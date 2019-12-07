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7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları.
 07 Aralık 2019 00:05
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7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Şehir Kimliği Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri Paneli'ne, Vefa Vakti yürüyüşüne, Nevbe Merasimi'ne katılacak. Ersoy ve Kurum, Mevlana ve Şems-i Tebrizi türbelerini ziyaret edecek, Şeb-i Arus açılış programına iştirak edecek.

(Konya/10.30-20.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneği tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programına iştirak edecek. Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30/İstanbul/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Dışilişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılacak, Vali İlhami Aktaş'ı, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Nevşehir/09.35-16.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Demirci-Köprübaşı yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, koordinasyon toplantısına katılacak. Pekcan, iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Manisa/11.00-19.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)
Anadolu Ajansı
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