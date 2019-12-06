Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü		 
Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk uçuş testini gerçekleştirdi		 
'Kriz diyenlerin hüsrana uğradığı dönemi artık geride bırakıyoruz '		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun evinden ceset çıktı Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü

PISA Direktörü Andreas Schleıcher, NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. Schleıcher, "Testler açısından bakıldığında en görünür ilerleme fen alanında.. Önemli sayıda öğrencinin bir bilimadamı gibi düşünüp karmaşık sonuçları çözümleyebildiğini, etkinlik tabanlı sonuçlara ulaşabildiğini gördük. 2003 ile kıyasladığımızda Matematik'te cesaret verici bir ilerleme de vardı." dedi.
 06 Aralık 2019 23:39
Yazdır
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü

PISA Direktörü Andreas Schleıcher, NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

NTV Muhabiri Deniz Kilislioğlu: Sayın Direktör hoşgeldiniz. Bu sonuçları nasıl yorumlamak lazım?

PISA Direktörü Andreas Schleıcher: - Türkiye 2018 sınavında ilerleme kaydeden tek ülke değil ama açıkça başarılı bir ülke oldu.

- Sadece kısa zamanda öğrenme becerileri testindeki sonuçlarını artırma açısından değil orta vadede son bir kaç yıldaki olumlu gelişmenin görünür hale gelmesi açısından da başarılı

- Ama daha önemlisi 15 yaş grubunun eğitmiyle ilgili önemli bir ilerleme sağlanmış görünüyor. Öğrenmenin niteliğinde bir gelişim görüyoruz. 15 yaş grubunun eğitime devam sürecinde 10 yıl öncesine göre önemli bir ilerleme görüyoruz.

- Testler açısından bakıldığında en görünür ilerleme fen alanında.. Önemli sayıda öğrencinin bir bilimadamı gibi düşünüp karmaşık sonuçları çözümleyebildiğini, etkinlik tabanlı sonuçlara ulaşabildiğini gördük.

- 2003 ile kıyasladığımızda Matematik'te cesaret verici bir ilerleme de vardı. En az ilerlemenin olduğu alan ise okuma becerileri. Hala çok az sayıda öğrenci olgularla fikirlerin ayrımını yapabiliyor.

PİSA 2018'DE NE OLMUŞTU?

Türkiye, PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50. sırada yer alırken PISA 2018 araştırmasında 40. sıraya; matematik okuryazarlığında 50. sıradan 42. sıraya; fen okuryazarlığında 54. sıradan 39. sıraya çıkmıştı.

Türkiye'nin okuma becerileri alanında ortalama puanı 38 puanlık artışla 466'ya; matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e; fen puanı 43 puanlık artışla 468'e yükselmişti.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ankara'nın marka olmasında üniversitelerin rolü fazla'
05 Aralık 2019 22:58		 Binlerce öğrenci 'Dijital Sınıf'ta da eğitim alabilecek
05 Aralık 2019 22:04
Türkiye'ye örnek olacak proje ders başı yaptı
05 Aralık 2019 19:51		 Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
05 Aralık 2019 19:03
SETA, PISA sonuçlarında kız çocuklarının başarısına dikkati çekti
05 Aralık 2019 11:15		 Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı
04 Aralık 2019 22:30
'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'
04 Aralık 2019 22:08		 Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret
04 Aralık 2019 20:14
ASÜ, çevreci üniversiteler listesinde 4. oldu
04 Aralık 2019 13:18		 Türkiye, 2018 PISA'da, 3 alanda iyileştirme sağlayan tek ülke
04 Aralık 2019 13:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:50 - Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı00:30 - Çok işlevli zeytin bahçesi kurulumu nasıl olmalı?00:23 - Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu00:21 - Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı00:05 - 7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?00:01 - AK Partili Kavuncu'dan darp açıklaması00:00 - Sofranıza şıklık katın, %60' varan indirim00:00 - %30'a varan indirim23:54 - Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatında imzalar atıldı
23:48 - Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum23:45 - Cevat Olçok'tan, Nihal Olçok'a 'Erdoğan'lı gönderme23:39 - PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü23:21 - Meclis Lokantası'yla ilgili haberleri kınadı23:16 - TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı23:14 - Türkiye, G-20 ülkeleri arasında da 11. sıraya yükseldi22:58 - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da22:47 - Öğretmen fark etti baba gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
AK Partili Kavuncu'dan darp açıklaması
Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
%30'a varan indirim
Sofranıza şıklık katın, %60' varan indirim
Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı
Çok işlevli zeytin bahçesi kurulumu nasıl olmalı?
7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanlış okumalar 1
tavla 2
idam cezası 1
vadideki zambak 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 3
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
hiç uğraşamam 1
üzerine alınmamak 2
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 3
mit 1
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam