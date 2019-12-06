PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü		 

PISA Direktörü Andreas Schleıcher, NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

NTV Muhabiri Deniz Kilislioğlu: Sayın Direktör hoşgeldiniz. Bu sonuçları nasıl yorumlamak lazım?

PISA Direktörü Andreas Schleıcher: - Türkiye 2018 sınavında ilerleme kaydeden tek ülke değil ama açıkça başarılı bir ülke oldu.

- Sadece kısa zamanda öğrenme becerileri testindeki sonuçlarını artırma açısından değil orta vadede son bir kaç yıldaki olumlu gelişmenin görünür hale gelmesi açısından da başarılı

- Ama daha önemlisi 15 yaş grubunun eğitmiyle ilgili önemli bir ilerleme sağlanmış görünüyor. Öğrenmenin niteliğinde bir gelişim görüyoruz. 15 yaş grubunun eğitime devam sürecinde 10 yıl öncesine göre önemli bir ilerleme görüyoruz.

- Testler açısından bakıldığında en görünür ilerleme fen alanında.. Önemli sayıda öğrencinin bir bilimadamı gibi düşünüp karmaşık sonuçları çözümleyebildiğini, etkinlik tabanlı sonuçlara ulaşabildiğini gördük.

- 2003 ile kıyasladığımızda Matematik'te cesaret verici bir ilerleme de vardı. En az ilerlemenin olduğu alan ise okuma becerileri. Hala çok az sayıda öğrenci olgularla fikirlerin ayrımını yapabiliyor.

PİSA 2018'DE NE OLMUŞTU?

Türkiye, PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50. sırada yer alırken PISA 2018 araştırmasında 40. sıraya; matematik okuryazarlığında 50. sıradan 42. sıraya; fen okuryazarlığında 54. sıradan 39. sıraya çıkmıştı.

Türkiye'nin okuma becerileri alanında ortalama puanı 38 puanlık artışla 466'ya; matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e; fen puanı 43 puanlık artışla 468'e yükselmişti.