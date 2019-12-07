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AK Partili Kavuncu'dan darp açıklaması

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, bugün Cuma namazı çıkışında darp edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
 07 Aralık 2019 00:01
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AK Partili Kavuncu'dan darp açıklaması

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cuma namazı sonrasında AK Parti eski Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ile cami çıkışında tartıştığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi:

"Şahsımla ilgili bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yapılan asılsız haberlerle ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Bugün Cuma namazı çıkışında partimizin eski il Başkanlığı görevini yürütmüş olan Mehmet Karadağ ile tesadüfen karşılaşmamızın akabinde adı geçen şahıs tarafından şahsıma sözlü sataşmada bulunulmuş ve aramızda kısa bir sözlü münakaşa yaşanmıştır. Çarpıtılmış haber ve paylaşımlarda iddia edildiği gibi hiç bir şekilde karşılıklı fiili bir müdahale söz konusu olmamıştır. Konuyla ilgili olarak kıymetli kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan her türlü yanlış ve yanlı paylaşımda bulunanlara yönelik yargı mercilerine başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sputnik Türkiye
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