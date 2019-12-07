Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü		 
Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk uçuş testini gerçekleştirdi		 
'Kriz diyenlerin hüsrana uğradığı dönemi artık geride bırakıyoruz '		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun evinden ceset çıktı Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı

Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 66 yeni halk otobüsü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı törenle hizmete başladı.
 07 Aralık 2019 00:21
Yazdır
Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı

Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 66 yeni halk otobüsü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı törenle hizmete başladı.

Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ağrı iş dünyası ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ardından AK Parti Ağrı İl Başkanlığı ve Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Ağrı'daki programında son olarak, Ağrı Belediyesini ziyaret eden Bakan Albayrak, burada belediye tarafından kentte ulaşım hizmetlerinde kullanılacak 66 yeni halk otobüsünün hizmete başlama törenine katıldı.

Törende İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından, kurdele kesimi yapıldı. Törene Bakan Albayrak'ın yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve vatandaşlar katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatında imzalar atıldı
06 Aralık 2019 23:54		 İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi
06 Aralık 2019 12:39
'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'
06 Aralık 2019 12:16		 Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti
06 Aralık 2019 12:10
JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
06 Aralık 2019 12:05		 Finansal siber tehditler 2020'de artabilir
06 Aralık 2019 11:57
Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı
06 Aralık 2019 11:08		 Türkiye 'hava trafiğinin merkezi' olacak
06 Aralık 2019 11:07
Gıda işletmelerinde 'biyomühendis' istihdam edilebilecek
06 Aralık 2019 10:36		 Bakan Varank Tataristan'daki Türk fabrikalarında incelemelerde bulundu
06 Aralık 2019 09:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:50 - Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı00:30 - Çok işlevli zeytin bahçesi kurulumu nasıl olmalı?00:23 - Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu00:21 - Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı00:05 - 7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?00:01 - AK Partili Kavuncu'dan darp açıklaması00:00 - Sofranıza şıklık katın, %60' varan indirim00:00 - %30'a varan indirim23:54 - Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatında imzalar atıldı
23:48 - Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum23:45 - Cevat Olçok'tan, Nihal Olçok'a 'Erdoğan'lı gönderme23:39 - PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü23:21 - Meclis Lokantası'yla ilgili haberleri kınadı23:16 - TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı23:14 - Türkiye, G-20 ülkeleri arasında da 11. sıraya yükseldi22:58 - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da22:47 - Öğretmen fark etti baba gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
AK Partili Kavuncu'dan darp açıklaması
Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
%30'a varan indirim
Sofranıza şıklık katın, %60' varan indirim
Ağrı'da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı
Çok işlevli zeytin bahçesi kurulumu nasıl olmalı?
7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 3
şekerpare 2
tavla 2
üzerine alınmamak 2
Tanrı türkü korusun 2
hiç uğraşamam 1
yanlış okumalar 1
kendi değerini arttırmak 7
vermidon 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 3
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam