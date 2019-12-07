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Çok işlevli zeytin bahçesi kurulumu nasıl olmalı?

Tarım konucundaki yazılarıyla bilinen Mehmet Tülüce'nin, 1 dönümlük küçük bir zeytin bahçesinden, aşırı budama, kimyasal gübre ve zehir uygulaması yapmadan nasıl gelir elde edilebileceğine dair yazısını paylaşıyoruz.
 07 Aralık 2019 00:30
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Çok işlevli zeytin bahçesi kurulumu nasıl olmalı?

Mehmet Tülüce- Zeytin ağırlıklı doğal tarım!

Zeytin ağırlıklı doğal gıda bahçesi yaparsanız daha verimli olur. Zeytini siz değerlendirin. Yeşilini siyahını kurun bir miktarda yağ çıkartın.

Çeşit olarak Gemlik çeşidini öneriyorum. Aralarına domat Ve Edremit çeşitlerinden atın. Tozlaşmayı güçlendirir.

Zeytin bahçesinin etrafına lavanta biberiye kekik dikin. Kokuları bir çok zararlıyı uzaklaştırır. Yaban Arılarını ve faydalı böcekleri çeker, zararlı böcekleri yerler. İçine üçgül ekin. Toprağı gevşetir, havadaki azotu çekip toprağa vererek gübre ve su ihtiyacını azaltır.

Zeytin dayanaklı uzun ömürlü bir ağaçtır.

Kurağa dayanıklıdır. Çekirdekten dikerseniz kökleri daha derine iner ve kuraklıktan etkilenmez.

Kökler ne kadar derine inerse (bu tüm ağaçlar için geçerli) o kadar çok besin ve su çeker. Dünyada yağ açığı var Ve bu açık artarak devam edecek.

Zeytinin hasat işçiliği maliyetlidir. Çok büyük bahçelere yatırım yapmak yerine toplayabileceğiniz kadar zeytin ağacı dikmenizde fayda var.

Hasadı 2-3 aya yaymanız mümkün. Önce yeşilleri toplar, kırma, çizik, tüm zeytin kurarsınız.

Ardından siyahları toplar, siyah salamuralık yaparsınız, en küçük boyların yağını çıkartırsanız. Hiç bir zehir kullanmadığınız için direk tüketicilere satmakta zorlanmazsınız.

İki kişilik bir aile 3 ayda hem hasadını yapar hem zeytini kurar.

Zeytini direk zeytinciler veya yağcılara satarsanız bugün için sofralıklar ortalama 6 TL, yağlıklar 3.5 TL. Oysa siz zeytini salamura yapar satarsanız doğal olduğu için fiyatı 25-30 TL'den Herkese satabilirsiniz.

Bir dekara 25-30 zeytin dikilir. Verim yaşına ulaşmış bir ağaçtan 100 kg zeytin alabilirsiniz. Siz hesabınızı 40 kg'den yapın. Dönümden 2 ton zeytin.

Yetiştirme ve hasat maliyeti sıfır. Hasat sonrası Maliyet tuz ve bidondan oluşuyor. Siyah salumarada % 10 civarı arasında fire olur. Tuzdan dolayı suyunu bırakır.

Sadece zeytinlikte zeytin yetiştirmeyin, bahçenin etrafına nar ve üzüm dikin. Zeytin satarken yanında nar ekşisi ( ekşi cinsinden ) üzüm pekmezi de koyar satarsanız.

Bahçenizde arı da olsun. Bal da ilave gelir kaynağı olur.

Ağaç altlarına nane ekin. Gölgede iyi yetişir. Kurutun satın. Kekik de ekin, kurutun satın.

Bir koyundan bir post değil 10 post çıkartın. Toprağın bereketine güvenin.

Arazinizde çeşitleri arttırabilirsiniz. Zeytin çiçeğinden kolonya, yağından sabun yapabilirsiniz. Bahçenize belli bir sayıda tavuk koyabilirsiniz. Tohumlu bitki ve ağaçlardan serpiştirebilirsiniz. Cüce süt keçisi de besleyebilirsiniz. Sütünden yoğurdundan peynirinden faydalanabilirsiniz. Değişik sebzelerden ekebilirsiniz. Örneğin ağaç altlarında nane, kabak yetişebilir.
Memurlar.Net
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