Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
|07 Aralık 2019 00:50
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Bilindiği gibi Olçok ailesi, yazılı bir açıklama yaparak, "Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti. Nihal Olçok'un Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu partiye katılması bu açıklamanın yapılmasına neden olmuş ve aile duyduğu rahatsızlığı bu şekilde dile getirmişti.
Erol Olçok'un 15 Temmuz'da şehit olmasının ardından çocukları Cahar Şamil ve Emir Dursun vasiliğini amcaları Cevat Olçok almıştı. Erol olçok'un kardeşi Cevat Olçok yaptığı açıklamada, 2013 yılında Erol Olçok'tan boşanmış olan, 30.11.2016 tarihine kadar da Sülemanoğlu soyadını kullanan Nihal hanımın ancak bu tarihten sonra Olçok soyadını kullanmaya başladığını belirtmiştir.
Olçok ailesinden yapılan yazılı açıklama şu şekildeydi:
"Şehit Erol Olçok, Nihal Hanım'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma 04.09.2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetini Erol Olçok almış, şehadetinden sonra çocukların vasisi amcaları Cevat Olçok olmuştur. Nihal Hanım, 30.11.2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok Ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır.
Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyu ile paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok Ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok Ailesi'ni bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
AMCA CEVAT OLÇOK, ERDOĞAN'LI FOTOĞRAFLARI YAYINLADI
Çocukların velayetinin üstünde olduğu amca Cevat Olçok, dün de, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Erol Olçok ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafları yayınlamıştı.
EN KÜÇÜK OĞUL, EMİR OLÇOK DA, "BİZ, DÜN NEYSEK BUGÜN DE OYUZ" DEDİ
Erol Olçok'un en küçük oğlu Emir Olçok amcasının bu fotoğrafını paylaşarak "Biz,dün neysek bugün de oyuz." dedi.
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