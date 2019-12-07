HSK'dan hakime, 'siyasi paylaşım' soruşturması
|07 Aralık 2019 01:10
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) daha önceki kararnamesiyle, isteği dışında İstanbul'dan Afyonkarahisar'a 'atanan' hakim Ali Haydar Yücesoy hakkında Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.
BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre Yargıç Yücesoy, 31 Ekim tarihinde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve 'Pelikan Grubu' üzerinden HSK'yi eleştirdi. Yücesoy söz konusu paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"HSK, içine sızdığı ve etkin olduğu iddia edilen 'İstanbul Grubu/Pelikan Çetesi' gölgesinden arınmadan, yasak soruşturma prosedürünü işletmeden atama, v.b. tasarruflarda bulunmayı ertelemelidir. O soruşturmayı kimse istemeyecekse 'bu grubun kurbanları' olarak biz talep ediyoruz."
SAVUNMASI İSTENDİ
Paylaşımın ardından Hakim Ali Haydar Yücesoy hakkında; HSK Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin 4 Kasım tarihli kararı ile kurul başkanının 6 Kasım tarihindeki 'olur'u ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 8 Kasım sayılı görev yazıları uyarınca inceleme başlatıldı.
İncelemenin sonrasında da Ali Haydar Yücesoy hakkında soruşturma başlatıldı. 4 Aralık tarihli yazı ile Hakim Ali Haydar Yücesoy'un 10 gün içerisinde savunmasını yazılı olarak sunması istendi.
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