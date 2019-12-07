FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davasında tahliye kararı
|07 Aralık 2019 01:34
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 20 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan Egemen'i, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.
Heyet, eski Binbaşılar Murat Çetinkaya ve Tahsin İşlekel, eski Astsubay Nihat Çengel, eski Başçavuş Hüseyin Kayabaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanığı "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, bu sanıkların duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı müebbet hapse indirdi.
Mahkeme heyeti, eski Binbaşı Zeki Bayer'in de aralarında bulunduğu 11 sanığı "Anayasa'yı ihlal suçuna yardım" suçundan 12 yıl altışar ay, aynı suçtan iki sanığı 13 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı.
"Mahrem imam" olduğu tespit edilen sanık Ahmet Taşçıoğlu'na, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, eski Albay Şeyhmus Direk'in de aralarında bulunduğu 10 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl dokuzar ay, 8 sanığı ise aynı suçtan 7 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum etti.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık E.T.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, bu sanığın cezasını erteledi.
Sanıklar Emre Akgün, Serkan Nalçakar, Şenol Özer ve Ahmet Ordu'nun tüm suçlardan beraatine hükmeden heyet, 11 sanığın ise tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.
Sanıklar eski Albay Şeyhmus Direk ile Timur Ağca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, firari 7 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı
06 Aralık 2019 21:42
|Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi yakalandı
06 Aralık 2019 21:31
|Burdur'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
06 Aralık 2019 20:50
|Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
06 Aralık 2019 20:40
|Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
06 Aralık 2019 20:25
|FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 16 sanığa hapis cezası
06 Aralık 2019 20:10
|Teröristten, Bakan Akar ve Soylu'ya suikast için keşif itirafı
06 Aralık 2019 17:06
|Ergenekon davası hakimi Çalmuk'un tutukluluğuna devam kararı
06 Aralık 2019 16:56
|Endonezya uleması: FETÖ'nün tüm faaliyetleri yasaklansın
06 Aralık 2019 16:07
|Sivas'ta FETÖ operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
06 Aralık 2019 15:13