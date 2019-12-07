Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bugünden itibaren başlayıp, 08.12.2019 tarihine kadar Erzincan genelinde kuvvetli buzlanma ve don hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı.
|07 Aralık 2019 02:52
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bugünden itibaren başlayıp, 08.12.2019 tarihine kadar Erzincan genelinde kuvvetli buzlanma ve don hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı.
Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayından kaynaklı olarak araç sürücülerinin dikkat etmesi, çatılardaki buz sarkıtlarına vb. oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.
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