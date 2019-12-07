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Dumansız fabrika için 14 milyon avro yatırdı

Albayrak Grubu bünyesindeki Varaka Kağıt'ta saatte ortalama 27 ton kömür yakılmasına rağmen bacadan neredeyse duman çıkmıyor. Bölge halkı da ilk günlerde fabrikayı kapalı sanıyordu. Fabrika bu çevreciliği, 140 milyon avroluk yatırımın %10'unun filtreleme için kullanılmasına borçlu
 07 Aralık 2019 06:40
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Dumansız fabrika için 14 milyon avro yatırdı

Türkiye'nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santrale ilişkin yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilmesinin ardından gözler filtresiz bacalara çevrildi. 1 Ocak itibariyle filtresiz bacalara verilecek cezalar da belli oldu.

ÇEVRECİ ÜRETİME BAŞLADI

Filtresiz termik santrallerle ilgili gelinen son nokta bu şekilde iken Albayrak Holding bünyesinde 19 yıl sonra 140 milyon avroluk yatırımla yeniden kapılarını açan Varaka Kağıt ise tam anlamıyla çevreci bir üretim yapıyor. Tamamı hurda kağıt kullanılarak günde 700 ton kağıt üretimi yapan firmada, üretim için gerekli olan buhar da tesis içerisinden sağlanıyor.

YATIRIMIN % 10'U FİLTREYE

Bunun için de yeni dönemde SEKA döneminden kalmış santralin yerine filtreli yeni kojenerasyon ünitesi kuruldu. Bu santraldeki filtreleme ve desülfürizasyon sisteminin maliyeti ise santral yatırımının yaklaşık olarak yüzde 10'u civarında. Saatte ortalama 150 ton buhar üretim kapasitesine sahip santralde söz konusu buharı elde edebilmek için ise ortalama 27 ton kömür yakılıyor. Buna rağmen bacadan neredeyse hiç duman çıkmıyor. Öyle ki, 7 ay önce üretime başlayan tesisi bölge halkı bu yüzden kapalı sanıyordu.

Yeni Şafak
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