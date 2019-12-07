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Evlat nöbetindeki aileler: Suçlu olan kaçar!

Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü. Partiden 95 gündür bir tek açıklama yapılmadığını belirten aileler, "Suçlular, suçlu olan kaçar. HDP olmasa çocuklarımız dağa götürülemezdi. Aracılık yaptıkları için bu çocuklar şu an dağda" dediler
 07 Aralık 2019 07:10
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Evlat nöbetindeki aileler: Suçlu olan kaçar!

Çocukları HDP aracılığı ile PKK'ya götürülen ailelerin 3 Eylül'de başlattğı evlat nöbetinde 95 gün geride kaldı. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren aileler, evlatlarının dönmesini bekliyor. Oğlu Tuncay'ı bekleyen Şevket Bingöl, HDP'nin kaçtığını belirterek çocuklarını onlara yem etmeyeceklerini söyledi. Bingöl, "95 gündür bekliyoruz, HDP'den bir tek açıklama yapılmadı. Çünkü suçlular, suçlu olan kaçar. Gelip bize bir açıklama yapmaları gerekirken kaçıyorlar" dedi. Annelerden Mevlüde Üçdağ "Oğlumu HDP'den istiyorum. Nasıl götürdülerse öyle getirecekler" derken, Necibe Çiftçi ise "HDP olmasa çocuklarımız dağa götürülemezdi. Aracılık yaptıkları için bu çocuklar şu an dağda" diye konuştu.

NÖBETTEKİ AİLELERE GÜL

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ve beraberindekiler, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelere bir an önce çocuklarına kavuşmaları temennisinde bulunan Duran, oturma eylemi yapan anne ve babalara gül verdi. Toplumu bölmeye çalışanlara milletin vicdanının müsaade etmeyeceğini kaydeden Duran, "En basit konularda dünyayı ayağa kaldıran insan hakları savunucularının burada olmaması, aslında nasıl bir vicdana sahip olduklarının göstergesi. Bu millet, bu anne ve babaların gözyaşlarıyla bu terörü silip süpürecek. Biz 1071'den beri birlikte yaşıyoruz. Kimsenin gücü milletimizi, bu vatanı bölmeye yetmeyecek" dedi.
Yeni Şafak
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