8 milyon bağımlımız var

Çağın en büyük sorunlarından biri olan bağımlılığın önüne geçmek için harekete geçen AID Uluslararası Doktorlar Derneği, 'Bağımlılığa Karşı El Ele: Sivil Toplumun Rolü ve Yeni Yaklaşımlar' başlıklı panel düzenlendi. İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen programa akademisyenler, gazeteciler ve STK temsilcileri olmak üzere bir çok kişi katıldı. Toplantıda açıklanan rakamlara göre Türkiye'de 2 milyon alkol, 2 milyon sanal kumar, 3 milyon teknoloji ve 1 milyon 300 bin uyuşturucu madde bağımlısı var. Riskli gruplar arasında Çocuk sığınma evleri, yetim ve dağılmış ailelerin çocuklar var.

YÜZDE 31'İ SİGARA İÇİYOR!

Araştırmada gençlerin yüzde 31,3'ünün sigara içtiği, yüzde 4.9'unun alkol aldığı, yüzde 4.1'inin sadece bir kez uyuşturucu kullandığı, yüzde 1.2'sinin ise ara sıra uyuşturucu kullandığı, yüzde 1.1'inin ise sık sık uyuşturucu kullandığı ifade edildi. Bu tür maddelerin kullanımının sadece gençlerin bireysel yaşamını olumsuz etkilemekle kalmadığı sosyal yaşama direk yansıdığı aktarıldı. Cinayetlerin yüzde 60'ının, saldırıların yüzde 40'ının, tecavüzlerin yüzde 33'ünün alkol ve madde kullanımıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altı çizildi. Katılımcılara göre çok yüksek olan bu sayıları azaltmak için Kamu kurumları, STK'lar ve vatandaşların ortaklaşa çalışması gerekiyor.

Ayşe Mine Alioğlu