Moody's Türkiye için değerlendirme raporunu pas geçti		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık		 
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir		 
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ara tatillerde AB standardına geçtik

Artan yabancı turist ilgisiyle beraber son dönemde hızlı bir yükselişe geçen Türkiye turizminin, yazın olduğu gibi kışın da hareketli geçmesi bekleniyor.
 07 Aralık 2019 07:56
Yazdır
Ara tatillerde AB standardına geçtik

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatillerin artık Avrupa standardına oturduğuna işaret ederek, "Ara tatil, yılbaşı, sömestir, bir ara tatil daha derken, zaten yaz geliyor. Sektör açısından motivasyonu yüksek bir döneme giriyoruz. Tatil çok. Seyahat acentelerinin paket alternatifleri çoğalıyor. Yolcu kapasitesi artıyor. Bir tatilde seyahat edemeyen diğerinde ediyor. İç turizmdeki hareketlilik devam ediyor. Kültür turları 3'e, 4'e katlandı. Ben bunun aynı tempo ile devam edeceğini düşünüyorum. Erken rezervasyon yüzde 50 indirim ile başladı. Mart ve nisana kadar yüzde 20'lik indirimlere düşecektir" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCIMIZ ÇOK CESUR
Sömestirde, kültür turları, kayak turizmi ve termal turizmin öne çıktığını aktaran Bağlıkaya, tatillerin yıl boyuna yayılmasının otelciler açısından önemli olduğunu, personelini 12 ay çalıştırmak zorunda olan müesseseler açısından söz konusu tatillerin faydalı olacağını söyledi. Bağlıkaya, otel yatırımlarına ilişkin ise, "Mersin tarafına ve diğer bölgelere doğru yatırımlar kayacaktır. Otel yatırımcılarımız da turizmcilerimiz de çok cesaretli" diye konuştu.

ÇOK DAHA SIKI ÇALIŞACAĞIZ


Yeni dönemde yapacakları faaliyetlere yönelik olarak da Bağlıkaya, seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği yasasının çıkmasıyla ilgili çalışmaların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: "Önemli gündem maddelerimizden birisi TÜRSAB Rota. Rotanın yaygın kullanımı, eğitimlerinin devam ettirilmesi ve altyapısında aksaklık varsa onların düzeltilmesi için çalışacağız. İstanbul'da Karayolları yol güzergah belgesi ile ilgili sıkıntımız hala devam ediyor. Sektör için bundan sonraki adımlardan biri de Ticaret Bakanlığı ile Turquality için çalışmalarımız var. Geçen dönem başladığımız bitireceğimiz konular var." Bağlıkaya, rahat bir döneme değil, çok daha sıkı bir döneme girdiklerini anlattı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü
07 Aralık 2019 00:03		 'Ankara'nın marka olmasında üniversitelerin rolü fazla'
05 Aralık 2019 22:58
Binlerce öğrenci 'Dijital Sınıf'ta da eğitim alabilecek
05 Aralık 2019 22:04		 Türkiye'ye örnek olacak proje ders başı yaptı
05 Aralık 2019 19:51
Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
05 Aralık 2019 19:03		 SETA, PISA sonuçlarında kız çocuklarının başarısına dikkati çekti
05 Aralık 2019 11:15
Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı
04 Aralık 2019 22:30		 'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'
04 Aralık 2019 22:08
Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret
04 Aralık 2019 20:14		 ASÜ, çevreci üniversiteler listesinde 4. oldu
04 Aralık 2019 13:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk kez havalandı
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü
HSK'dan hakime, 'siyasi paylaşım' soruşturması
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davasında tahliye kararı
Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?
Halk TV'yi, İmamoğlu'na yakın bir isim alıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı 2
kendi değerini arttırmak 7
mesaj 3
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
yanlış okumalar 1
vermidon 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 3
kara bulut gibi dolaşmak 1
üzerine alınmamak 2
Kernel32 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam