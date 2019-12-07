Moody's Türkiye için değerlendirme raporunu pas geçti		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık		 
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir		 
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir

Ceren Özdemir'in vahşice katledilmesinden sonra AK Parti'de bazı suçlarla ilgili ceza indirimi öngören infaz paketini rafa kaldırma eğilimi ortaya çıktı
 07 Aralık 2019 07:15
Yazdır
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir

Açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç'un 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i 'canavarca hisle' katletmesinden sonra AK Parti'nin hazırlıklarını yürüttüğü ceza infaz indirimine ilişkin düzenlemeden geri adım atılabileceği belirtildi. MHP de belli suçlar hariç, cezalarda beş sene indirime gidilmesine yönelik talebini daha önce rafa kaldırmıştı. Önceki gün yapılan Grup Yönetimi Kurulu toplantısında AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, kamuoyunda büyük bir infiale yol açan Ceren Özdemir cinayetini gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre Gündoğdu "Böyle bir ortamda ceza indiriminden söz etmek hiç doğru olmaz" değerlendirmesini yaptı. Bazı Grup Yönetimi Kurulu üyeleri de "Bu kaçıncı cinayet? Adamlar bir yolunu bulup iyi hal indirimi, yok açık cezaevi imkanı diyerek elini kolunu sallayarak ortada dolaşıyor. Cezalarda indirim yapılması yerine bu konuların düzenlenmesi gerekir" görüşünü dile getirdi. Toplumda büyük bir infial varken ceza indiriminin tartışılmasına itiraz eden milletvekilleri, grup yönetiminden, infaz paketinin Cumhurbaşkanı ile görüşülerek gerekirse rafa kaldırılmasını talep etti. Toplantıda grup başkanı Naci Bostancı da görüşleri Cumhurbaşkanına ileteceğini söyledi.

İYİ HAL İNDİRİMİ ŞARTLARI

Parti kaynakları, ceza infaz sisteminde eğer bir düzenleme yapılacaksa, açık cezaevine geçme ve iyi hal indirimlerine dair şartların ağırlaştırılmasına yönelik bazı adımların da kapsama alınabileceğini dile getirdi. Hem iyi hal indirimi hem de açık cezaevi imkanının 'istisnai durumlar' hariç kullandırılmamasının tartışıldığı belirtildi. AK Parti kaynakları, başta kadına ve çocuğa yönelik şiddet, tecavüz, mükerrer işlenen suçlar ve ağır suçlar sebebiyle verilen cezalarda açık cezaevi imkanı ve iyi hal indirimi yolunun kapatılmasının düşünüldüğünü ifade ediyor.

ERDOĞAN'DAN DA İTİRAZ

Hafta başında yapılan MYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adamlar ağaçtaki kediyi aşağı indirip köpeklerine parçalattırıyorlar. Bakıyorsunuz, gasp suçu hem insana hem mala yönelik bir suç ama elini kolunu sallayarak dolaşıyor" demişti. AK Parti kaynakları, Erdoğan'ın bu endişelerini Ceren Özdemir'in öldürülmesinden önce gündeme getirdiğini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, başından beri bir af düzenlemesine veya ceza indirimi düzenlemesine sıcak bakmıyor" hatırlatmasını yaptı.

Ceren'in katili Van'a nakledildi

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi. Zanlının Şırnak'a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle Özgür Arduç, sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Van'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. ORDU İHA

AYNI KATİL BIÇAKLAMIŞTI

Oğlu 14 senedir travmayı atlatamadı

Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, 14 yıl önce de 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dinçer Akçevre'yi bıçaklayarak hastanelik etmişti. Ağır bıçak darbeleri ile karnından ve sırtından defalarca bıçaklanan Akçevre'nin iç organları hasar gördü. Dalağı alınan Akçevre, 10 gün boyunca komada kaldı. Olayın etkisinden yıllarca konuşamayan Akçevre, lise birinci sınıftayken okulu terk etti. Dinçer'in babası Ahmet Akçevre, yaşadıkları dehşeti şöyle anlattı: Deniz kenarında tanışıyorlar. Çocuğuma telefon satmak istediğini söylüyor, onu kandırıyor mahallede kaldığı eve götürüyor. Orada ekmek bıçağı ile bıçaklıyor. Yirmi gün hastanede kaldı, yedi saat ameliyatta kaldı. Onun için İstanbul'dan Samsun'a uçakla, Samsun'dan Ordu'ya o eski yoldan bir saatte kan getirttim. Oğlum şimdi 29 yaşında ama psikolojisi bozuk. Travmayı halen atlatamadı

Yücel Kayaoğlu
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
07 Aralık 2019 09:30		 Batı ile ilişkilerin yeni dinamiği
07 Aralık 2019 08:31
CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık
07 Aralık 2019 08:10		 Milli jet hamlesi
07 Aralık 2019 07:30
Yunanistan'dakiler 'Türkiye ile savaş' hayali görüyor
07 Aralık 2019 06:10		 Halk TV'yi, İmamoğlu'na yakın bir isim alıyor
07 Aralık 2019 01:06
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
07 Aralık 2019 00:50		 7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
07 Aralık 2019 00:05
AK Partili Kavuncu'dan darp açıklaması
07 Aralık 2019 00:01		 Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum
06 Aralık 2019 23:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk kez havalandı
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü
HSK'dan hakime, 'siyasi paylaşım' soruşturması
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davasında tahliye kararı
Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?
Halk TV'yi, İmamoğlu'na yakın bir isim alıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 2
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 3
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
tavla 2
Kernel32 1
nerelisin 1
akıllı 2
mit 1
üzerine alınmamak 2
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam