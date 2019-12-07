Milli jet hamlesi
|07 Aralık 2019 07:30
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Londra'daki NATO zirvesinin ardından diplomasi trafiğine devam edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Aralık'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek liderler zirvesine katılacak. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye; Pakistan Başbakanı İmran Khan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al-Sani de katılacak.
Müslümanların ortak kaygıları ve sorunlarının ele alınacağı zirvede, ekonomi ve savunma sanayi alanında yeni iş birlikleri ve fırsatlar da görüşülecek. Bu kapsamda son dönemde Pakistan, Endonezya ve Malezya ile savunma alanında önemli işbirlikleri yapan Türkiye'nin bu ülkeler ile yeni iş birliği kapılarını aralaması bekleniyor. ATAK, İHA ve MİLGEM projesinin de gündeme geleceği toplantıda; Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği Milli Muharip Uçak (MMU) projesi için ortaklık konusunun da görüşüleceği belirtiliyor. Demir, yaptığı açıklamada Türkiye'nin yerli 5'inci nesil savaş uçağına 5 ülkenin şimdiden talip olduğunu söylemişti. Bu ülkeler arasında ise Pakistan, Katar, Azerbaycan, Endonezya ve Malezya olduğunu açıklamıştı.
Zirve kapsamında ayrıca Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın İslamofobi ile mücadele için medya alanında ortak bir platform oluşturulması da gündeme gelecek. Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı kurma kararı aldığını daha önce duyurmuştu. Han "Üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık" demişti.
Selçuk Böke -
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