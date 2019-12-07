Moody's Türkiye için değerlendirme raporunu pas geçti		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık		 
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir		 
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maide Ana'ya ikinci tuhaf mektup

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Ana'ya, polis "Kızın bilerek gitmiş, biz bir şey yapamayız" dedi. Belediyeden da "Kızın cihatçı terör örgütüne katılmış" diye mektup geldi
 07 Aralık 2019 08:45
Yazdır
Maide Ana'ya ikinci tuhaf mektup

Almanya'nın başkenti Berlin'de lisede okuyan kızı PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Maide T, mücadelesini sürdürüyor. Üç gün önce manşetten duyurduğumuz haber üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Maide Ana için harekete geçti. PKK'nın kandırarak kaçırdığı Nilüfer T.'nin eşkali tüm sınır ve gümrük kapılarına bildirilerek tedbir alındı. Avrupa ülkeleri polis teşkilatlarına da durum iletildi. Bu arada Alman devletinin ciddiyetsizliğini, PKK'yı desteklediğini ortaya koyan gelişmeler de yaşandı.

YAPACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği yetkilileri Nilüfer T.'nin kaçırılması üzerinde güçlü bir çalışma başlattı. Anne Maide T. Alman Emniyetine bizzat başvurarak kızının PKK tarafından kaçırıldığını ve alıkonulduğunu belirterek kendisine onun adına gönderilen mektubun sahte olduğu bilgisini verdi.

Büyükelçilik Güvenlik Müşavirlerinin görüştüğü Berlin polis yetkilisi ise "Nilüfer T. Kendi isteğiyle PKK'ya katılmış, bizim yapabileceğimiz bir şey yok" dedi. Bu açıklama hem elçilik görevlilerini, hem de anne Maide T.'yi dehşete düşürdü.

İKİNCİ TUHAF MEKTUP

Alman polis yetkililerinin aynı zamanda Alman vatandaşı olan Nilüfer T.'nin PKK'ya kendi isteğiyle katılsa bile bu durumu normal bulması şaşırtıcıydı. Almanya tarafından da resmen terör örgütü olarak tanımlanan PKK'ya bir Alman vatandaşının kendi isteğiyle katılması normalse, DEAŞ terör örgütü mensubu Alman vatandaşlarının yargılanmasına ve hapse girmesine gerek yok. Çünkü sonuçta kendi istekleriyle katılmış olmaları durumu demek ki "yasal" kılıyor.

Bu çarpık zihniyet Berlin Belediyesi'nde de farklı şekilde ortaya çıktı. Belediyeden Aanne Maide T.'ye gelen bir mektupta yazılı olan "Kızınız cihatçı bir terör örgütüne katılmış, bu konuda bize bilgi verir misiniz?" ifadesi artık meseleyi Almanya açısından iyice trajik hale getirdi.

LÜTFEN SES VERİN

Öte yandan Maide ana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman devleti nezdinde güçlü bir çıkış bekliyor.

Gazetemiz aracılığıyla duygularını dile getiren Maide Ana "Sonuçta kaçırılan kızım sadece Alman değil, aynı zamanda Türk vatandaşı. Bir Türk vatandaşı, Almanya'da, Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını devam ettiren PKK tarafından kaçırıldı. Ben ortaya çıktım ve korkmadan kızımı arıyorum PKK'lı dernekleri kapısına giderek. Diyarbakır annelerine nasıl destek verildiyse aynını beklemek hakkım değil mi? Yok mu ses veren" diye feryat etti.

Maide T, kızını kaçıran PKK'lı derneğin kapısına dikilmiş, örgüt üyeleri Nilüfer T.'nin ağzından düzmece bir mektup yazmıştı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ hücre evi değil darphane
07 Aralık 2019 07:40		 Evlat nöbetindeki aileler: Suçlu olan kaçar!
07 Aralık 2019 07:10
FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davasında tahliye kararı
07 Aralık 2019 01:34		 Van'da terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı
06 Aralık 2019 21:42
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi yakalandı
06 Aralık 2019 21:31		 Burdur'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
06 Aralık 2019 20:50
Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
06 Aralık 2019 20:40		 FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 16 sanığa hapis cezası
06 Aralık 2019 20:10
Teröristten, Bakan Akar ve Soylu'ya suikast için keşif itirafı
06 Aralık 2019 17:06		 Ergenekon davası hakimi Çalmuk'un tutukluluğuna devam kararı
06 Aralık 2019 16:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk kez havalandı
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü
HSK'dan hakime, 'siyasi paylaşım' soruşturması
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davasında tahliye kararı
Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?
Halk TV'yi, İmamoğlu'na yakın bir isim alıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı 2
Tanrı türkü korusun 1
kendi değerini arttırmak 7
vermidon 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
yanlış okumalar 1
grup şamata 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
nerelisin 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 3
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam