Devlet sistemdeki 'açık'ı gördü

Türkiye'de son dönemde katlanarak artan şiddetin son kurbanı 20 yaşındaki Ceren Özemir'in vahşice katledilmesi oldu. Acı olayın şoku sürerken, dün yeni gelişmeler yaşandı. Genç kızı katleden cani Özgür Arduç'un güvenlik nedeniyle Van Cezaevi'ne nakledildiği açıklandı. "Canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak ilk olarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen katilin ilk olarak Şırnak Cezaevi'ne sevk edileceği belirtildi. Nakil için aracın hazırlanması sırasında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte uygun cezaevi şartları olmadığı için nakli kabul etmedi. Katil ise güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak'a götürülmek istenirken kararın değişmesiyle Van Cezaevi'ne sevk edidi. Kahreden cinayetten sonra ise dün Ceren Özdemir'in doğum günü olduğu öğrenildi. Aile ise doğum gününü kutlamaya hazırlanan ve arkadaşlarından "Doğum günümü unutmayın" isteğinde bulunduğu kızlarını yalnız bırakmadı. Dün arkadaşları ve ailesiyle birlikte çok sayıda vatandaş genç kızın mezarını ziyaret etti. Ceren'in mezarına çiçek bırakan annesi Gülfer Özdemir, doğum gününde hediye etmek için mağazadan satın aldığı kazağı giydiğini söylerken, gözyaşı döktü. Annenin, "Doğum günleri planları yapıyordun, ben nasıl dayanırım, keşke şarkı söyleyip dans etseydin, ben yataydım orada keşke, benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim" diye feryatları ise yürekleri dağladı.

Ortaya çıkan içler acısı tablodan sonra ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, caninin açık cezaevine alınması ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gül, sistemdeki sorunlara yönelik gözden geçirmeler olacağını belirterek, "Emine Bulutlar, Ayşe Tuğbalar, Özge Canlar, Ceren Özdemirler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız. Olaylara geniş ve bütünlüklü bir perspektifle yaklaşmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet vuku bulmuşsa devamı gelebilir veya öncesi olabilir. Olayın öncesini sonrasını bir bütün olarak değerlendirip aile hukukunun ve ceza muhakemesinin ön gördüğü koruma tedbirlerini süratle ve durumun gerektirdiği ölçüde uygulamak gerektiği hepimizce malumdur" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da mahkumların izinli çıkışı dahil infaz sisteminin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



GÜLEDA CİNAYETİNDE MÜFETTİŞLER DEVREDE

Geçtiğimiz ay Isparta'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel (19) ile ilgili öbnemli bir gelişme yaşandı. Katilin daha önce gözaltına aındığı halde serbest bırakılmasına yönelik soruşturmada bazı kamu görevlilerinin ihmali olduğu belirtilmişti. Bu noktada da İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi.

'ŞİDDET VARSA DEVAMI GELEBİLİR'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Emine Bulutlar, Ayşe Tuğbalar, Özge Canlar, Ceren Özdemirler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız. Olaylara geniş ve bütünlüklü bir perspektifle yaklaşmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet vuku bulmuşsa devamı gelebilir veya öncesi olabilir" dedi.







Türkiye'de son dönemde katlanarak artan şiddetin son kurbanı 20 yaşındaki Ceren Özemir'in vahşice katledilmesi oldu. Acı olayın şoku sürerken, dün yeni gelişmeler yaşandı. Genç kızı katleden cani Özgür Arduç'un güvenlik nedeniyle Van Cezaevi'ne nakledildiği açıklandı. "Canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak ilk olarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen katilin ilk olarak Şırnak Cezaevi'ne sevk edileceği belirtildi. Nakil için aracın hazırlanması sırasında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte uygun cezaevi şartları olmadığı için nakli kabul etmedi. Katil ise güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak'a götürülmek istenirken kararın değişmesiyle Van Cezaevi'ne sevk edidi. Kahreden cinayetten sonra ise dün Ceren Özdemir'in doğum günü olduğu öğrenildi. Aile ise doğum gününü kutlamaya hazırlanan ve arkadaşlarından "Doğum günümü unutmayın" isteğinde bulunduğu kızlarını yalnız bırakmadı. Dün arkadaşları ve ailesiyle birlikte çok sayıda vatandaş genç kızın mezarını ziyaret etti. Ceren'in mezarına çiçek bırakan annesi Gülfer Özdemir, doğum gününde hediye etmek için mağazadan satın aldığı kazağı giydiğini söylerken, gözyaşı döktü. Annenin, "Doğum günleri planları yapıyordun, ben nasıl dayanırım, keşke şarkı söyleyip dans etseydin, ben yataydım orada keşke, benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim" diye feryatları ise yürekleri dağladı.

Ortaya çıkan içler acısı tablodan sonra ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, caninin açık cezaevine alınması ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gül, sistemdeki sorunlara yönelik gözden geçirmeler olacağını belirterek, "Emine Bulutlar, Ayşe Tuğbalar, Özge Canlar, Ceren Özdemirler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız. Olaylara geniş ve bütünlüklü bir perspektifle yaklaşmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet vuku bulmuşsa devamı gelebilir veya öncesi olabilir. Olayın öncesini sonrasını bir bütün olarak değerlendirip aile hukukunun ve ceza muhakemesinin ön gördüğü koruma tedbirlerini süratle ve durumun gerektirdiği ölçüde uygulamak gerektiği hepimizce malumdur" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da mahkumların izinli çıkışı dahil infaz sisteminin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



GÜLEDA CİNAYETİNDE MÜFETTİŞLER DEVREDE

Geçtiğimiz ay Isparta'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel (19) ile ilgili öbnemli bir gelişme yaşandı. Katilin daha önce gözaltına aındığı halde serbest bırakılmasına yönelik soruşturmada bazı kamu görevlilerinin ihmali olduğu belirtilmişti. Bu noktada da İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi.

'ŞİDDET VARSA DEVAMI GELEBİLİR'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Emine Bulutlar, Ayşe Tuğbalar, Özge Canlar, Ceren Özdemirler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız. Olaylara geniş ve bütünlüklü bir perspektifle yaklaşmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet vuku bulmuşsa devamı gelebilir veya öncesi olabilir" dedi.



KENAN BUTAKIN

