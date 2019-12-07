Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..

Kırşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu başkanlığında yapıldı.

İmar ve ulaşım ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda sözleşmeli personellerin ve belediye başkan yardımcılarının maaşları gündeme geldi. Belediye başkan yardımcılarının, belediye başkanı maaşının üçte ikisini aldığı belirtilirken söz konusu maaşın 8 bin ile 8 bin 500 TL arasında değiştiği, belediye başkanının ise 13 bin TL maaş aldığı belirtildi.

'MAAŞIMI BEN ALMADIĞIM İÇİN BİLMİYORUM'

AK Partili meclis üyesinin "Ne kadar maaş alıyorsunuz?" diye sorması üzerine Ekicioğlu, "Vallahi bilmiyordum yeni öğrendim. Onu da söyleyeyim; maaşımı ben almadığım için yeni öğrenmiş oldum. Alan çocuklar mutlu olsun hiç olmazsa" cevabını verdi.