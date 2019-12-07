Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Van'ın üç ilçe belediye başkanlıklarına görevlendirme yapıldı		 
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi		 
Moody's Türkiye için değerlendirme raporunu pas geçti		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ne kadar maaş aldığını bilmediğini çünkü maaşına dokunmadan tamamını öğrencilere ve derneklere bağışladığını açıkladı
 07 Aralık 2019 09:30
Yazdır
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..

Kırşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu başkanlığında yapıldı.

İmar ve ulaşım ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda sözleşmeli personellerin ve belediye başkan yardımcılarının maaşları gündeme geldi. Belediye başkan yardımcılarının, belediye başkanı maaşının üçte ikisini aldığı belirtilirken söz konusu maaşın 8 bin ile 8 bin 500 TL arasında değiştiği, belediye başkanının ise 13 bin TL maaş aldığı belirtildi.

'MAAŞIMI BEN ALMADIĞIM İÇİN BİLMİYORUM'

AK Partili meclis üyesinin "Ne kadar maaş alıyorsunuz?" diye sorması üzerine Ekicioğlu, "Vallahi bilmiyordum yeni öğrendim. Onu da söyleyeyim; maaşımı ben almadığım için yeni öğrenmiş oldum. Alan çocuklar mutlu olsun hiç olmazsa" cevabını verdi.
Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kalın'dan 'soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün' çağrısı
07 Aralık 2019 11:41		 Çelik'ten Girit'teki s-300'lerin hazırlandığı iddiasına açıklama
07 Aralık 2019 11:28
Batı ile ilişkilerin yeni dinamiği
07 Aralık 2019 08:31		 CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık
07 Aralık 2019 08:10
Milli jet hamlesi
07 Aralık 2019 07:30		 Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
07 Aralık 2019 07:15
Yunanistan'dakiler 'Türkiye ile savaş' hayali görüyor
07 Aralık 2019 06:10		 Halk TV'yi, İmamoğlu'na yakın bir isim alıyor
07 Aralık 2019 01:06
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
07 Aralık 2019 00:50		 7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
07 Aralık 2019 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:41 - Kalın'dan 'soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün' çağrısı11:39 - YÖK'ün engelli öğrencilere yönelik kararları işaret diline çevrildi11:31 - 'FETÖ itirafçıları' örgüt üyelerini deşifre ediyor11:28 - Çelik'ten Girit'teki s-300'lerin hazırlandığı iddiasına açıklama11:15 - Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor11:03 - Güvenpark'taki terör saldırısıyla ilgili yeni dava11:01 - Edirne'de FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 3 zanlı tutuklandı11:01 - Nusret iki dövüşçüye meydan okudu10:59 - Öğrencilerin yüzde 46'sı eğitim hayatını başladığı okulda bitiremiyor10:45 - Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
10:36 - Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu10:30 - Kayseri'de acı olay! Yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü10:12 - Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not10:12 - Vergi müfettişlerini ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi10:00 - Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü09:56 - Yasal boy sınırının altında avlanmış 13 tona yakın balığa el konuldu09:54 - Van'ın üç ilçe belediye başkanlıklarına görevlendirme yapıldı09:52 - Ankara merkezli 5 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık
Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk kez havalandı
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
HSK'dan hakime, 'siyasi paylaşım' soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı 2
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 1
Kernel32 1
tavla 2
yanlış okumalar 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
idam cezası 1
vermidon 1
Tanrı türkü korusun 1
mit 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam