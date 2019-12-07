Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü
|07 Aralık 2019 10:00
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Başkentte 91 yaşındaki bir kadın, yaşadığı apartman dairesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen kızının çıkardığı öne sürülen yangında yaşamını yitirdi.
Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Örgü Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde ailesiyle birlikte yaşayan Ö.K, iddiaya göre, saat 04.00 sularında yangın çıkardı.
Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve UMKE personeli ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yoğun dumanın diğer evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince uzatılan yangın merdivenleriyle kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 1'i bebek olmak üzere 10 kişiye sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti.
Yangının çıktığı evde söndürme ve kurtarma çalışması yürüten itfaiye ekipleri, dumandan zehirlenen H.K'nin cansız bedenine ulaştı.
Gözaltına alınan Ö.K, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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