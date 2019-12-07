Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Van'ın üç ilçe belediye başkanlıklarına görevlendirme yapıldı		 
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi		 
Moody's Türkiye için değerlendirme raporunu pas geçti		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de acı olay! Yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında kardeşler Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) hayatını kaybetti
 07 Aralık 2019 10:30
Yazdır
Kayseri'de acı olay! Yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü

Yangın, akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre anne Kader Açıkgöz (22), alışveriş için evden çıkarak markete gitti.

Bu sırada küçük kızları Zeynep ve Zehra'yı evde bıraktı. Anne Açıkgöz'ün evde bulunmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı.

Eve döndüğünde dumanı gören anne Açıkgöz, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Eve giren sağlık ekipleri Zeynep ve Zehra'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Açıkgöz, olay sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Küçük çocukların cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
07 Aralık 2019 10:45		 Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü
07 Aralık 2019 10:00
Bekçilerin şüphe üzerine denetlediği araçtaki 2 kişi tutuklandı
06 Aralık 2019 20:53		 Okul koridorunda korku dolu anlar
06 Aralık 2019 19:19
'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı
06 Aralık 2019 19:08		 'İlaç yolsuzluğu' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti
06 Aralık 2019 18:56
Ceren'in katil zanlısı açık cezaevine 'iyi hal' raporuyla geçmiş
06 Aralık 2019 18:10		 Motosikletli kurye, işe girdiği gün trafik kazasında öldü
06 Aralık 2019 17:21
Diş hekimlerine saldıran şüpheli tutuklandı
06 Aralık 2019 16:34		 Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama
06 Aralık 2019 16:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:41 - Kalın'dan 'soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün' çağrısı11:39 - YÖK'ün engelli öğrencilere yönelik kararları işaret diline çevrildi11:31 - 'FETÖ itirafçıları' örgüt üyelerini deşifre ediyor11:28 - Çelik'ten Girit'teki s-300'lerin hazırlandığı iddiasına açıklama11:15 - Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor11:03 - Güvenpark'taki terör saldırısıyla ilgili yeni dava11:01 - Edirne'de FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 3 zanlı tutuklandı11:01 - Nusret iki dövüşçüye meydan okudu10:59 - Öğrencilerin yüzde 46'sı eğitim hayatını başladığı okulda bitiremiyor10:45 - Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
10:36 - Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu10:30 - Kayseri'de acı olay! Yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü10:12 - Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not10:12 - Vergi müfettişlerini ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi10:00 - Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü09:56 - Yasal boy sınırının altında avlanmış 13 tona yakın balığa el konuldu09:54 - Van'ın üç ilçe belediye başkanlıklarına görevlendirme yapıldı09:52 - Ankara merkezli 5 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık
Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk kez havalandı
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
HSK'dan hakime, 'siyasi paylaşım' soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üzerine alınmamak 2
Kernel32 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
yanlış okumalar 1
tavla 2
mesaj 3
grup şamata 1
şekerpare 2
kara bulut gibi dolaşmak 1
idam cezası 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam