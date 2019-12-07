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Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular

Silivri Cezaevi'nin ihaleyle satın aldığı 300 bilgisayar bir gecede çalındı. Polis alarma geçti, bilgisayarlar satılmak üzereyken yakalandı, 17 kişi gözaltında
 07 Aralık 2019 10:45
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Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular

Adalet Bakanlığı tarafından Silivri Cezaevi'nde kullanılmak üzere ihaleyle 300 bilgisayar alındı. Yaklaşık 20 gün önce cezaevinin deposundan yeni alınan 300 bilgisayar bir gecede çalındı. Görevliler depoyu açtıklarında bilgisayarların olmadığını bildirince savcılık soruşturma başlattı. Tüm kameraları incelemeye alan polis, araç giriş-çıkışlarından Ç.G. isimli zanlıyı tespit etti.

POLİS, MÜŞTERİ KILIĞINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü hırsızlık olayını çözmek için özel ekip kurdu. Yapılan takip sonucunda çetenin bilgisayarları internet yoluyla satmaya çalıştığı tespit edildi. İddiaya göre cezaevi çalışanlarının da yardımıyla gerçekleşen olaya karışan Ç.G ile birlikte olan F. İ ve 3 kişinin de kimlikleri belirlendi. Bilgisayarların yurtdışından getirildiğini söyleyerek bazı şirketlere ve internet üzerinden satıldığını tespit eden polis, önceki gece hırsızlara müşteri kılığında ulaştı. Yeni kurulan bir şirket için alıcı gibi görünen polisler, hırsızlardan çok sayıda bilgisayar alacaklarını söyleyince pazarlık yapıldı. Hırsızlar bir kamyonete doldurduğu bilgisayarları polise getirince operasyon yapıldı.

Kamyonet sürücüsü M.D. ve seri operasyonlarda hırsızlık olayına karışan 17 kişi gözaltına alındı. Polis, hırsızlık şebekesine cezaevinden yardım eden personellerle ilgili de çalışma başlattı.

Devrim TOSUNOĞLU

Akşam
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