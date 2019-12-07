Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Van'ın üç ilçe belediye başkanlıklarına görevlendirme yapıldı		 
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi		 
Moody's Türkiye için değerlendirme raporunu pas geçti		 
Tekme tokat vücut çalışan genç! Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batman'da HDP'li Belediyeye görevlendirme yapıldı

Batman'da Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine görevlendirme yapıldı
 07 Aralık 2019 09:51
Yazdır
Batman'da HDP'li Belediyeye görevlendirme yapıldı

Batman'da Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine görevlendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/294 esas sayılı dava dosyasının derdest olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Karabulut'un, devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık 2019 tarihli onayıyla geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı'nın İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yasal boy sınırının altında avlanmış 13 tona yakın balığa el konuldu
07 Aralık 2019 09:56		 Van'ın üç ilçe belediye başkanlıklarına görevlendirme yapıldı
07 Aralık 2019 09:54
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
07 Aralık 2019 09:51		 Devlet sistemdeki 'açık'ı gördü
07 Aralık 2019 09:16
Türkiye, G-20 ülkeleri arasında da 11. sıraya yükseldi
06 Aralık 2019 23:14		 Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu
06 Aralık 2019 20:21
Emniyet ile Meteoroloji arasında veri paylaşımı protokolü
06 Aralık 2019 19:39		 Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması
06 Aralık 2019 19:31
Nüfustaki işlemlerde zam olacağı haberlerine açıklama
06 Aralık 2019 18:19		 Dışişleri, FETÖ'den ihraç edilen personel sayısını açıkladı
06 Aralık 2019 17:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:41 - Kalın'dan 'soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün' çağrısı11:39 - YÖK'ün engelli öğrencilere yönelik kararları işaret diline çevrildi11:31 - 'FETÖ itirafçıları' örgüt üyelerini deşifre ediyor11:28 - Çelik'ten Girit'teki s-300'lerin hazırlandığı iddiasına açıklama11:15 - Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor11:03 - Güvenpark'taki terör saldırısıyla ilgili yeni dava11:01 - Edirne'de FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 3 zanlı tutuklandı11:01 - Nusret iki dövüşçüye meydan okudu10:59 - Öğrencilerin yüzde 46'sı eğitim hayatını başladığı okulda bitiremiyor10:45 - Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
10:36 - Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu10:30 - Kayseri'de acı olay! Yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü10:12 - Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not10:12 - Vergi müfettişlerini ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi10:00 - Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü09:56 - Yasal boy sınırının altında avlanmış 13 tona yakın balığa el konuldu09:54 - Van'ın üç ilçe belediye başkanlıklarına görevlendirme yapıldı09:52 - Ankara merkezli 5 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık
Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk kez havalandı
PİSA Direktöründen, Türkiye'nin başarısına övgü
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
HSK'dan hakime, 'siyasi paylaşım' soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şekerpare 2
nerelisin 1
mesaj 3
üzerine alınmamak 2
idam cezası 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 3
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
akıllı 2
vermidon 1
tavla 2
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam