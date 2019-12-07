SGK personeline, OHAL kararları güvencesi		 

52 maddelik torba kanun, 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanunun, SGK personeline getirdiği OHAL zırhı şu şekildedir:

"MADDE 50 - 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve bu nedenle kamu görevinden çıkarılmış olan kişilerden, adli veya idari soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31/10/2019 tarihine kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

Bu maddenin gerekçesi ise şu şekildedir:

6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine fıkra eklenmesi suretiyle; 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sonrasında gerek KHK'ler gerekse idari kararlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış olan kişilerin aylık, emekli aylığı ile diğer mali ve sosyal hakları hususunda yapmış oldukları başvuruların, ilgililerin yargılama sonucunda doğabilecek sorumluluklarının tazmini amacıyla haklarında devam eden adli ve idari soruşturma veya yargılama sonuçlarına kadar bekletilmiş olması nedeniyle, bu işlem süreçlerinde 31/10/2019 tarihine kadar karar ve görev alan kişiler hakkında herhangi bir hukuki, idari, mali ve cezai işlemin yapılmamasını öngören düzenleme, Komisyon metnine çerçeve 51 inci madde olarak eklenmiştir.

Ne yapıldı?

İhraç edilen personelin emekli aylığı başvurularında, idarive adli süreçlerin sonuçlanmasına kadar bekletme işlemi uygulayan SGK personeline hukuki, idari, mali ve cezai işlemin uygulanmayacak.

Bu zırh, işlem süreçlerinde 31/10/2019 tarihine kadar karar ve görev alan kişiler kapsayacak