Yasal boy sınırının altında avlanmış 13 tona yakın balığa el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekiplerinin ortak yaptığı balıkçı denetimlerinde, avlanma büyüklüğü alt sınırlarına uygun olmayan 12 ton 713 kilo balığa el konuldu.

Önceki gece Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi tekneleri ve görevli personeli, Marmara Denizi boyunca trol avcılığı yapan tekne avına çıktı.

Termal kameralar ve özel radarlarla trol avı yapan tekneleri araştıran ekipler, lüzum görmeleri üzerine bir tekneye yanaşarak denetlemede yaptı. Balıkçıların teknesini, ruhsatını ve belgelerini kontrol eden ekipler, balıkçı teknesinin gönderine Türk bayrağı çekti.

Ekipler daha sonra Gürpınar Balıkçı Hali'ne giderek istiflenmiş balıkları kasa kasa denetledi.

Halde, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca öncülüğünde çalışma yapan görevliler, ellerindeki özel cetveller yardımıyla balık istiflerinde kasa bazında ortalama ölçümler yaptı.

Denetimde; 289 kasa istavrit, 409 kasa kefal, 90 kasa mezgit, 75 kasa barbun, 63 kasa hamsi, 2 kasa sazan, 2 kasa lüfer, 2 kasa bakalyaro ve bir kasa dil balığı olmak üzere toplam 12 ton 713 kilogram balığa, avlanmada yasal sınırlar gözetilmediği gerekçesiyle el konuldu.

Alt sınırı gözetmeden avlanan 14 işletmeye 1635'er lira idari para cezası uygulandı.

- "Hamsi balığında yasal alt sınır 9 santimetre"

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Karaca, 3 kurumun Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle beraber denizde ve halde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde yasal boy sınırının altında avlanan balıklara el koyduklarını belirten Karaca, "Hangi balıklara el koyduk? Hamsi balığında yasal alt sınır 9 santimetre. Bu boyda olması gerekitken 5-6 santim civarında hamsi tespit ettik, onlara el koyduk. Ayrıca barbun, istavrit ve mezgit balıklarında da yasal boy alt sınırı 13 santimetre. Onların da yasal boyun altında olanlarına el koyduk.

Yine kefal balığında 35 santim sınırı var. Bunun altında yüklü miktarda yasal sınırın altında avlanma yapıldığını tespit ettik. El koyduğumuz balıkların mülkiyetini kamuya geçirip Milli Emlak vasıtasıyla satışlarını gerçekleştiriyoruz. Eğer satışlar olmazsa, hayır kurumlarına bağışlıyoruz. O da olmazsa imha ediyoruz." bilgilerini verdi.

Balıkların avlanmasında yasal sınırların türlerin devamlılığı için belirlendiğini hatırlatan Karaca, "Yasal boy bilimsel gerçeklerle örtüşen bir sınır. Bir balığın üremesi için hangi boyuta ulaşması gerekiyor? Neslini devam ettirebilmesi için... Bir balığa hayatında bir kere üreme fırsatı vermemiz lazım ki sürdürülebilir şekilde balıkçılık faaliyetini gerçekleştirelim." diye konuştu.

- "Yeni yasa bizi sahada güçlü kılacak"

Karaca, denetimlerin hem tüketiciyi hem de balıkçıyı korumak amacıyla yapıldığını ifade ederek, denizlerde sürdürülebilir av için sınırlara riayet edilmesi gerektiğini anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin balıkların denizden karaya getirildiği 8 noktada ve Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler yaptığını aktaran Karaca, ayrıca perakende satış noktalarında denetimler yaptıklarını söyledi.

Karaca şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl yaklaşık 10 bin denetim yaptık, 297 kişiye 503 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 70 ton civarında balığa da el koyduk. Yine bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiden geçen yıl ki rakamların üzerine çıkmış vaziyetteyiz.

Son günlerde de gündemde bulunan yeni Su Ürünleri Yasası'yla çok daha etkin ve verimli denetimler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Değişen Su Ürünleri Yasası'yla cezalar biraz daha ağırlaşacak. Buradan yasanın çıkmasında emeği olan başta sayın cumhurbaşkanımız, sayın bakanımız ve meclisimize teşekkür ediyoruz. Bizi sahada daha güçlü kılacağı için."

- Tekerrürü halinde hapis cezası

Ahmet Yavuz Karaca, 2020 başında yürürlüğe girecek yeni yasayla birlikte yasaklara uymayan balıkçılara daha caydırıcı cezaların geleceğini belirterek, suçun tekerrür etmesi durumlarında hapis cezalarının getirildiğini söyledi.